Privrženci odstavljenega premierja preprečili njegovo aretacijo

Potem ko se nekdanji odstavljeni premier Pakistana Imran Kan ni pojavil na sodišču zaradi obtožb o podkupovanju, ga je policija skušala aretirati. Niso pa pričakovali jezne množice njegovih podpornikov, ki so v njih metali opeke, policija pa se je bila primorana braniti s palicami in solzivcem.

Policija je od včeraj oblegala hišo 70-letnega opozicijskega voditelja Imrana Kana v mestu Lahore na vzhodu Pakistana. Okoli hiše pa so jim jezno nasprotovali Kanovi podporniki, ki so nanje metali kamenje in opeke. Do nasilja med Kanovimi podporniki in policijo je prihajalo tudi v drugih večjih mestih, vključno s Karačijem, Islamabadom, Pešavarjem, Kveto in drugimi mesti. Vlada je poslala dodatne policijske enote v prestižno območje Zaman Park, kjer je Kan doma. Kan se je zahvalil svojim podpornikom, zgodaj zjutraj je odprl vrata svoje hiše in jih pozdravil. Podporniki, ki so se celo noč spopadali s solzivcem in policijskimi palicami, da bi ga rešili pred aretacijo, so ga srčno pričakali. "Kakšen zločin sem zagrešil, da so tako napadli mojo hišo?" se je spraševal v objavi, na kateri je razkazoval kup solzivcev, ki jih je zbral v okolici svojega doma. Favad Čaudri, vodja Kanove stranke, je zatrdil, da je bilo ponoči ranjenih več sto Kanovih privržencev.

Okoli 14. ure so se razmere sicer umirile, policija se je umaknila, najbrž ravno zato, da bi zmanjšala napetosti, poroča AP. Mnogi podporniki so se pridružili Khanu v njegovi hiši. Spopadi med privrženci in policijo pa so šli tako daleč, da sodišče v prestolnici Islamabad zdaj presoja o tem, ali naj odloži nalog za prijetje. Ažar Sidik, eden od Kanovih odvetnikov, je pojasnil, da je višje sodišče v Lahoreju policiji odredilo, naj do četrtka ustavi operacijo pred Kanovim domom, čeprav bodo tam vseeno nameščeni policisti. Iz province Pandžab, kjer so prav tako potekali protesti proti aretaciji, so sporočili, da je bilo v spopadih ranjenih več kot 100 Kanovih privržencev. Zanikali pa so Kanove trditve, da naj bi policisti na privržence streljali. Je pa Kan svojim privržencem naročil, naj se borijo, tudi če bo aretiran. "Mislijo, da bo ta narod zaspal, ko bo Imran Kan zaprt. Dokazati morate, da se motijo."

