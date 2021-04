Mjanmarski veleposlanik ostal pred vrati ambasade v Londonu

Ko se je mjanmarski veleposlanik v Združenem kraljestvu Kjav Zvar Min v sredo vrnil na veleposlaništvo v Londonu, so ga tam pričakala zaklenjena vrata. Kljub temu da je zvonil, trkal in čakal pred vrati, se ta zanj niso več odprla. Ambasado so namreč zasedli privrženci vojaške hunte in veleposlanika zaklenili iz stavbe.

"Ko sem zapustil veleposlaništvo, so vdrli v ambasado in jo prevzeli," je Zvar Min pojasnil za britanski Telegraph. "Gre za pripadnike mjanmarske vojske. Ne dovolijo mi vstopa. Pravijo, da so takšna navodila prejeli iz prestolnice, zato me ne bodo spustili nazaj v stavbo," pravi veleposlanik Mjanmara.

"To je državni udar. Tukaj je Združeno kraljestvo, nismo v Mjanmaru, v Burmi. Tega ne morejo narediti. Britanska vlada tega ne bo dovolila, boste videli," je še dodal. Vodenje veleposlaništva v Londonu je s pomočjo vojaškega atašeja prevzel njegov namestnik Čit Win, so za Reuters povedali neimenovani diplomatski viri.

Pred veleposlaništvom se je v sredo zvečer zbralo nekaj protestnikov, ki so izražali svoje nestrinjanje z vojaškim prevzemom veleposlaništva in države. Veleposlanik in peščica protestnikov pa tudi danes vztrajajo pred stavbo veleposlaništva.