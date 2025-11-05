Svetli način
Tujina

Prizadetih 4,3 milijona kreditnih kartic, škode preko 300 milijonov evrov

Berlin, 05. 11. 2025 16.09 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
26

Europol je sporočil, da so v sodelovanju s pristojnimi organi več različnih držav aretirali 18 oseb. Te so osumljene sodelovanja v kriminalnih združbah, znotraj katerih so z ukradenimi podatki kreditnih kartic ustvarili okoli 19 milijonov spletnih naročnin za portale, ki ponujajo predvsem pornografijo, zmenke in pretočne vsebine. S tem naj bi oškodovali več kot 4,3 milijona imetnikov kreditnih kartic ter povzročili za več kot 300 milijonov evrov škode.

Operacija "Chargeback", ki so jo v sodelovanju z Nemčijo, ZDA, Kanado, Singapurjem, Luksemburgom, Ciprom, Španijo, Italijo in Nizozemsko izvedli v Europolu in Eurojustu, je bila usmerjena proti trem večjim kriminalnim mrežam, ki so izvajale goljufije in pranje denarja.

Kriminalne mreže so osumljene zlorabe podatkov več kot 4,3 milijona imetnikov kreditnih kartic v 193 državah. Kot so sporočili z Europola, so osumljeni med letoma 2016 in 2021 uporabili ukradene podatke o kreditnih karticah za ustvarjanje približno 19 milijonov lažnih spletnih naročnin na profesionalno upravljana spletna mesta, ki so ponujala predvsem pornografijo, spletne zmenke in pretočne vsebine.

Provizije so bile nizke, približno 50 evrov na mesec, z nejasnimi opisi, zaradi česar so imetniki kartic nepooblaščene transakcije težko prepoznali.

Kreditna kartica
Kreditna kartica FOTO: Shutterstock

Skupna ocenjena škoda zaradi goljufive sheme presega 300 milijonov evrov, poskus povzročitve škode pa je še veliko večji, in sicer več kot 750 milijonov evrov.

Za prikrivanje svojih dejavnosti so osumljenci uporabljali številna slamnata podjetja, registrirana predvsem v Združenem kraljestvu in na Cipru.

Preiskava je bila usmerjena proti 44 osumljencem iz Nemčije in drugih držav. Osumljenci naj bi za obdelavo in pranje nezakonitih transakcij izkoriščali infrastrukturo štirih večjih nemških ponudnikov plačilnih storitev. Šest osumljencev je obtoženih dogovarjanja z goljufivimi mrežami, kar jim je omogočilo dostop do plačilne infrastrukture v zameno za provizije.

Kot so sporočili, so v torek tekom operacije izvedli več kot 60 hišnih preiskav, zgolj v Nemčiji so preiskali 29 prostorov in aretirali 18 oseb. Pristojni so zamrznili tudi znaten delež sredstev, so dodali.

V akciji je sodelovalo več kot 250 policistov iz Zveznega urada kriminalistične policije, državnega tožilstva v Koblenzu, Zveznega organa za finančni nadzor (BaFin) in enote za davčne preiskave. V okviru preiskave je bilo v Luksemburgu in Nemčiji zaseženih sredstev v vrednosti več kot 35 milijonov evrov.

pranje denarja goljufija europol kriminal kreditne kartice
KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sivabrada
05. 11. 2025 18.06
Pogrešam selfije Z dvakrat pečenimi stevardesa.
ODGOVORI
0 0
sivabrada
05. 11. 2025 18.03
A bo še kak selfi tajkunka ?
ODGOVORI
0 0
Prelepa Soča
05. 11. 2025 17.55
+1
Bom moral res pogledati, če mi kdo krade 50€.
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
05. 11. 2025 17.52
+1
Zdaj so naredili eno hišno preiskavo brez Šutarjevega zakona in to je to ??? ... Ja, gremo dalje od vrat do vrat .. dokler vrat ne zmanjka ! .. Saj vidite, da se vse da in to celo brez !Holobjega zakona .... !!!
ODGOVORI
4 3
Podlesničar
05. 11. 2025 17.58
-1
A nisliš, da bo sodnik kar po visit izdajal sodne naloge? 🤣 Daj glavo nazaj v pesek.
ODGOVORI
1 2
Rožle Patriot
05. 11. 2025 18.06
+1
Tako je !!! ... če je nesposoben, pa naj odstopi !!! en za drugim ..
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
05. 11. 2025 18.08
+1
Aja, in ker si ravno ti, ti bom še 1x prilimal, da za tovrstne primere ne rabiš čisto nobenega sodnega naloga !!!
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
05. 11. 2025 18.10
+1
53. člen ** -- (vstop v tuje stanovanje in druge prostore) -- (1) Policisti smejo brez naloga sodišča vstopiti v tuje stanovanje in druge prostore: –--- v drugih primerih, če je to nujno za zavarovanje ljudi ali premoženja.
ODGOVORI
1 0
seter73
05. 11. 2025 17.52
-1
to se lahko zgodi samo tepcu
ODGOVORI
1 2
Sixten Malmerfelt
05. 11. 2025 17.51
+2
in potem bi radi še, da finančno poslujem samo z telefonom! Ali so zmešani? !!!? Sam bom kmalu samo še na banki vzdigoval denar in plačeval s kešom!!!
ODGOVORI
4 2
Slash
05. 11. 2025 17.47
+4
Ovce so zato, da se jih striže !
ODGOVORI
5 1
oježeš
05. 11. 2025 17.41
+1
Da za 50 EUR na mesec ne veš kako si jih porabil, moraš biti pa tudi milijonar ali pa ti nekdo drug ureja finance. Nemogoče, da ne bi opazil, da ti na suho mesečno uide 50 EUR.
ODGOVORI
3 2
Heprk
05. 11. 2025 17.45
+0
za pornijado narocnina valjda
ODGOVORI
1 1
Prelepa Soča
05. 11. 2025 17.47
+1
oježeš... 50€...halooo
ODGOVORI
2 1
Vera in Bog
05. 11. 2025 17.39
-2
Rusija nas bo popapcala
ODGOVORI
2 4
oježeš
05. 11. 2025 17.44
+0
Če malo gledaš zgodovinske dogodke, se je še vsakemu prepotentnežu zalomilo. Enim nekaj prej, enim nekaj kasneje. Veliko jih je dočakalo britek konec z lastno udeležbo.
ODGOVORI
1 1
but_the_ppl_are_retarded
05. 11. 2025 17.48
Ker se sami ponujamo na pladnju in z mehkim grozimo.
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
05. 11. 2025 17.58
+1
... kako to misliš, da nas bo popapcala .... pa saj je Slovenija daleč od tega, da bi bila užitna ... .. le kdo bi se basal s temi lewaki .. !!?
ODGOVORI
1 0
T-I-T-O
05. 11. 2025 17.33
+1
Naivneži so mislili super za 50€ bomo sexali in itd,,,,raje bi šli v javne hiše in si kupili prodajalke ljubezni ali na oglasnike jih je 10,000 samo v slo....
ODGOVORI
3 2
sbštajerec
05. 11. 2025 17.37
+2
on so sexsali od doma!
ODGOVORI
2 0
Prelepa Soča
05. 11. 2025 17.26
-3
Imam srečo, meni niso, do sedaj, še nič ukradli. Sem se pa odločil, da bom počasi denar shranjeval doma... ne ravno v štumfu, vendar sef imam na mestu, kjer ga ne bo nihče iskal.
ODGOVORI
3 6
Rožle Patriot
05. 11. 2025 17.36
+1
Jest ga bom pa skril dobesedno v štunf .. Kera *budala pa še tam išče denar? ... V to še Dedek Mraz ne verjame, da se tam res denar skriva !!!
ODGOVORI
3 2
oježeš
05. 11. 2025 17.45
+1
Pa najmanj ene pol leta jih ne smeš oprati, posebej če v noge močno švicaš.
ODGOVORI
1 0
