Prizadetih 4,3 milijona kreditnih kartic, škode preko 300 milijonov evrov

Operacija "Chargeback", ki so jo v sodelovanju z Nemčijo, ZDA, Kanado, Singapurjem, Luksemburgom, Ciprom, Španijo, Italijo in Nizozemsko izvedli v Europolu in Eurojustu, je bila usmerjena proti trem večjim kriminalnim mrežam, ki so izvajale goljufije in pranje denarja.

Kriminalne mreže so osumljene zlorabe podatkov več kot 4,3 milijona imetnikov kreditnih kartic v 193 državah. Kot so sporočili z Europola, so osumljeni med letoma 2016 in 2021 uporabili ukradene podatke o kreditnih karticah za ustvarjanje približno 19 milijonov lažnih spletnih naročnin na profesionalno upravljana spletna mesta, ki so ponujala predvsem pornografijo, spletne zmenke in pretočne vsebine.

Provizije so bile nizke, približno 50 evrov na mesec, z nejasnimi opisi, zaradi česar so imetniki kartic nepooblaščene transakcije težko prepoznali.