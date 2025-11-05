Prizadetih 4,3 milijona kreditnih kartic, škode preko 300 milijonov evrov

Operacija "Chargeback", ki so jo v sodelovanju z Nemčijo, ZDA, Kanado, Singapurjem, Luksemburgom, Ciprom, Španijo, Italijo in Nizozemsko izvedli v Europolu in Eurojustu, je bila usmerjena proti trem večjim kriminalnim mrežam, ki so izvajale goljufije in pranje denarja.
Kriminalne mreže so osumljene zlorabe podatkov več kot 4,3 milijona imetnikov kreditnih kartic v 193 državah. Kot so sporočili z Europola, so osumljeni med letoma 2016 in 2021 uporabili ukradene podatke o kreditnih karticah za ustvarjanje približno 19 milijonov lažnih spletnih naročnin na profesionalno upravljana spletna mesta, ki so ponujala predvsem pornografijo, spletne zmenke in pretočne vsebine.
Provizije so bile nizke, približno 50 evrov na mesec, z nejasnimi opisi, zaradi česar so imetniki kartic nepooblaščene transakcije težko prepoznali.
Skupna ocenjena škoda zaradi goljufive sheme presega 300 milijonov evrov, poskus povzročitve škode pa je še veliko večji, in sicer več kot 750 milijonov evrov.
Preiskava je bila usmerjena proti 44 osumljencem iz Nemčije in drugih držav. Osumljenci naj bi za obdelavo in pranje nezakonitih transakcij izkoriščali infrastrukturo štirih večjih nemških ponudnikov plačilnih storitev. Šest osumljencev je obtoženih dogovarjanja z goljufivimi mrežami, kar jim je omogočilo dostop do plačilne infrastrukture v zameno za provizije.
Kot so sporočili, so v torek tekom operacije izvedli več kot 60 hišnih preiskav, zgolj v Nemčiji so preiskali 29 prostorov in aretirali 18 oseb. Pristojni so zamrznili tudi znaten delež sredstev, so dodali.
V akciji je sodelovalo več kot 250 policistov iz Zveznega urada kriminalistične policije, državnega tožilstva v Koblenzu, Zveznega organa za finančni nadzor (BaFin) in enote za davčne preiskave. V okviru preiskave je bilo v Luksemburgu in Nemčiji zaseženih sredstev v vrednosti več kot 35 milijonov evrov.
