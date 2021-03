Že tretji dan prizadevanj za osvoboditev nasedle velikanke v Sueškem prekopu

Medtem pa za ladjo ostaja ujetih tudi več tovornih ladij, ki prevažajo osnovne potrebščine in goriva, piše CNN. Kot pišejo, je nasedla ladja tako povzročila, da je nastal najhujši zastoj v zadnjih letih. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo zastoj zagotovo trajal še vsaj naslednjih 24 do 48 ur, nekatere ladje bodo morali preusmeriti na druge transportne poti, kar lahko pomeni dodaten teden potovanja.

Trenutno ladjo že obkroža pet vlečnih čolnov, še trije pa so na poti in vsi si prizadevajo, da bi jim uspelo ladjo povleči v globlje vode. A kot kažejo podatki, je njihov napredek minoren, ladja je namreč komajda spremenila pozicijo, piše CNN.

Kot smo poročali, je transportno pot, tik ob sueškem pristanišču, v torek zablokirala velika tovorna ladja Ever Given z zabojniki na krovu. Vzrok za nasedlo ladjo gre pripisati izgubi nadzora nad plovilom.

Morda bodo morali raztovoriti zabojnike, kar bi lahko trajalo več tednov

Kot danes poroča The Guardian, je vodja 'vlečne'službe sporočil, da bodo morda morali raztovoriti tudi zabojnike, ta proces pa bi lahko trajal več tednov. Medtem pa vedno bolj narašča pritisk oblasti, da sprostijo eno izmed ključnih transportnih poti. Prizadevanja za rešitev naslednje 224.000-tonske in 400 metrov dolge velikanke se danes nadaljuje, potem ko so ponoči za kratek čas prenehali z delom.Peter Berdowski, direktor podjetja, ki je poslala ekipo na prizorišče in rešuje nastalo situacijo, je pojasnil, da so podatki doslej pokazali, da je najverjetneje ne bo možno 'sprostiti',ne da bi raztovorili zabojnike na krovu. Kot je orisal, je ladja kot ogromen nasedel kit:"Gre za enormno težo, ki pritiska na površino." Zato bodo verjetno pri reševanju morali težo zmanjšati tako, da bi odstranili zabojnike, gorivo in vodo s plovila, je opisal načrt reševanja nasedle ladje.