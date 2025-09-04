Prižgani mikrofoni ujeli pogovor Šija in Putina o nesmrtnosti

Med sprehodom po rdeči preprogi na Trgu nebeškega miru so mikrofoni ujeli ruskega in kitajskega voditelja med pogovorom o podaljševanju življenja in nesmrtnosti, poročajo tuje tiskovne agencije.

V kitajski prestolnici so se v sredo ob vojaški paradi, s katero je Kitajska obeležila 80. obletnico kapitulacije Japonske v drugi svetovni vojni, prvič doslej srečali Vladimir Putin , Ši Džinping in severnokorejski voditel j Kim Džong-un .

V pogovoru, ki je potekal prek tolmačev, je 72-letni Putin dejal, da bi lahko napredek v biotehnologiji in presaditev organov omogočila, da se ljudje "počutijo mlajše in celo dosežejo nesmrtnost".

Njegove besede so se nanašale na predhodno izjavo kitajskega kolega, da so ljudje nekoč veljali za stare pri 70 letih, danes pa da jih pri tej starosti dojemamo kot mlade.

Prav tako 72-letni Ši, ki je govoril v nekoliko previdnejšem tonu, je nato omenil napovedi, glede na katere naj bi bilo kmalu mogoče podaljšati človeško življenjsko dobo celo do 150. leta starosti.

Kmalu zatem so mikrofoni prekinili oddajanje zvoka, po poročanju kitajskih medijev, ki jih povzema dpa, pa voditelja nista vedela, da je v prenosu slišati njune izjave med sprehodom oz. pogovorom.

Ši in Putin sta sicer na oblasti že 13 oziroma 25 let.