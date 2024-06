Prizivno sodišče potrdilo kazni v zvezi z napadom s tovornjakom v Nici

48-letni Mohamed Ghraieb in 44-letni Chokri Chafroud sta bila skupaj s še šestimi drugimi leta 2022 obsojena, ker sta napadalcu pomagala pripraviti napad. Na obsodbo sta se pritožila, a je prizivno sodišče v Parizu danes potrdilo sodno odločitev. Na voljo imata pet dni za pritožbo.

Obtoženim v povezavi s terorističnim napadom v Nici od dveh do 18 let zapora

Sodišče je leta 2022 na podlagi zapisov telefonskih klicev med obsojencema in napadalcem ugotovilo, da sta moška vedela za napadalčevo nagnjenje k islamskemu radikalizmu in možnost izvedbe napada. Poleg tega sta mu pomagala priskrbeti dostavno vozilo, ki ga je ta nato uporabil v napadu. Obsojenca sta obtožbe sicer zanikala.

Osumljenca, ki je priznal, da je napadalcu priskrbel pištolo, s katero je ta nato neuspešno streljal na policiste, so takrat obsodili na 12 let zapora, saj da ni vedel za namere Mohameda Lahouaiej-Bouhlela. Ostalih pet obtožencev je sodišče obsodilo na krajše zaporne kazni zaradi trgovine z orožjem in kriminalne zarote, vendar brez obtožb, povezanih s terorizmom.