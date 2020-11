Prizivno sodišče zavrnilo Trumpov poskus blokade izidov v Pensilvaniji

"Svobodne in poštene volitve so kri naše demokracije. Obtožbe o nepoštenosti so resne. Vendar, če nekdo za volitve reče, da niso poštene, to še ne pomeni, da res niso poštene. Obtožbe morajo biti natančne in imeti za seboj dokaze. Tu nimamo ničesar od tega," je zapisal sodnik Stephanos Bibas, ki ga je na položaj imenoval Trump. "Volivci so tisti, ki izbirajo predsednika, ne pa pravniki. Glasovnice, ne pa sodne vloge," je še zapisal.

Trumpova odvetnica Jenna Ellis je tvitnila, da se bodo sedaj obrnili na vrhovno sodišče ZDA. "Aktivistični sodni stroj Pensilvanije nadaljuje s prikrivanjem obtožb o ogromni prevari," je sporočila Ellisova.