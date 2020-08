Priznal, da je kriv uboja 39 ljudi, ki so jih našli v hladilniku tovornjaka

Ronan Hughes, ki naj bi bil organizator tihotapske mreže, je tudi priznal sodelovanje pri tihotapljenju ljudi, kar naj bi počel več kot leto dni. Že pred tem je na začetku leta krivdo priznal tudiMaurice Robinson, 25-letnik, ki je sedel za volanom "tovornjaka smrti". Eamonn Harrison na drugi strani krivdo zavrača.

31 žrtev je bilo moških in fantov, osem je bilo žensk. Najstarejša žrtev je bila stara 44 let in tri so bile mlajše od 18 let, med njimi sta bila dva 15-letna fanta.

Trupla žrtev so v industrijski coni v Essexu na vzhodu Londona v hladilniku tovornjaka odkrili 23. oktobra lani, policija pa je ugotovila, da je tovornjak s hladilnikom prispel iz belgijskega pristanišča.

Oblasti so sprva domnevale, da gre za kitajske begunce, nato se je oglasilo več vietnamskih družin, ki so pogrešale svojce, ki so se v Veliko Britanijo odpravili v upanju na boljše življenje, pri tem pa padli v roke tihotapcev ljudi, ki so slabo ocenili okoliščine in nevarnost, v katero so spravili žrtve.