Priznal krivdo za ognjeni 'inferno': bo obtožen požiga in 120 poskusov umora?

V Južni Afriki so aretirali moškega, ki naj bi bil odgovoren za smrtonosni požar, v katerem je umrlo 77 oseb. Po tem, ko je avgusta v Johannesburgu zagorela večstanovanjska stavba, je namreč 29-letnik zdaj priznal krivdo, da je "sodeloval pri sprožitvi tragičnega požara". Osumljenec naj bi se kmalu pojavil na sodišču, pričakuje pa se tudi, da ga bodo obtožili požiga in 120 poskusov umora.

Avgusta lani je požar uničil stavbo Usindiso v Marshalltownu, v kateri so živeli številni revni. Ognjeni "inferno", kot so ga takrat poimenovali nekateri, je zahteval 77 življenj in številni so v smrtonosnem požaru utrpeli bolj ali manj resne poškodbe. A tiskovni predstavnik državne policijske službe je po poročanju BBC povedal, da so pridržali osumljenca, ki je priznal, da je sodeloval pri sprožitvi tragičnega požara. S policije so sporočili, da naj bi se 29-letnik kmalu pojavil tudi na sodišču, pričakuje pa se, da ga bodo obtožili požiga in 120 poskusov umora. V stavbi Usindiso je namreč v času požara živelo več sto ljudi.

Tragedija je sicer izpostavila tudi vprašanje varnosti tovrstnih zgradb, ki so jih lastniki v Južni Afriki zapustili ali zanemarili. Gre namreč za stavbe, v katerih so ustvarjena t. i. "neformalno naselje". Kot je takrat pojasnil eden od gasilcev, je bil blok še toliko bolj nevaren prav zaradi "struktur, podobnim barakam", ki so bile nameščene v notranjosti. V njih pa običajno živijo najrevnejši predstavniki družbe v Republiki Južna Afrika. Takšne stavbe pogosto ostanejo brez osnovnih storitev, kot so voda in elektrika ali protipožarna varnost, včasih pa jih "ugrabijo" ali prevzamejo kriminalne tolpe, ki stanovalcem nato postavljajo zahteve za prebivanje. Tudi mestne oblasti so avgusta lani krivdo pripisale "kriminalnim kartelom, ki plenijo revne in ranljive ljudi tako, da zavzamejo zgradbe, ki jih nato nevarno prenapolnijo".