'Priznamo, nakup maseratijev je bil velika napaka'

Luksuzna vozila, kupljena pri prodajalcu v Šrilanki in pripeljana z letalom, so v tednih pred vrhom voditeljev leta 2018 sprožila veliko polemiko. Vozila so bila kupljena za šoferje svetovnih voditeljev, ki so se udeležili vrha, vendar pa se zaradi javnega zgražanja, ki je spremljalo nakup, nekateri voditelji, kot je novozelandska premierka Jacinda Ardern, niso hoteli voziti v njih.

Da bi zadušil ogorčenje javnosti, je takratni minister Apeca Justin Tkatchenko državi obljubil, da se bodo vozila "prodajala kot sveže žemljice". V treh letih sta bili prodani le dve.

"Nakup dokazuje hudo pomanjkanje predvidevanja in razočaranje, očitno pripravljenost za zapravljanje javnih sredstev v državah v razvoju, v katerih so osnovne javne dobrine, od cest do zdravstvenih storitev, na splošno nedostopne ali močno pod standardom," je dejal Paul Barker, izvršni direktor Inštituta za nacionalne zadeve PNG. Barker je bil glasen kritik nakupa in je izrazil skepticizem glede vladne trditve, da bo Apec na koncu našel trg za avtomobile, češ da so vozila neprimerna za razmere na lokalnih cestah, prav tako v državi ni primernih delavnic za servisiranje avtomobilov.

Leta 2019 je James Marape, takratni finančni minister, zdaj pa premier, predstavnike lokalnega tiska pripeljal v skladišče Port Moresby, v katerem so bila shranjena vozila, da bi pokazal, da nobeden od avtomobilov ni pogrešan ali ukraden in da so še vedno v brezhibnem stanju.