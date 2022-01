Priznana italijanska imunologinja zaradi groženj pod policijsko zaščito

Priznana italijanska imunologinja Antonella Viola je zaradi svojega dela prejela več grozilnih pisem. V enem izmed njih so pošiljatelji Violi in njeni družini grozili s smrtjo, v pismu pa je pisalo tudi "Roke stran od otrok". "Če ne boste spremenili izjav in v intervjujih dejali, da otrok ne bi smeli cepiti, bomo z veseljem udarili po vas in vaši družini," je še pisalo v pismu, ob katerem je prejela tudi naboj za pištolo. Kot poročajo italijanski mediji, se je v zvezi s tem že začela preiskava.

Da sicer nihče ne bo umrl, a da naboj v trebuh ali koleno vseeno boli, je še pripisal pošiljatelj. To ni edina grožnja, ki jo je prejela imunologinja, a prav ta incident je poskrbel, da je Viola pristala pod policijsko zaščito. Oblasti so namreč ocenile, da so grožnje realne, zato jo bosta odslej spremljala dva karabinjerja.