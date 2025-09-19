Svetli način
Izraelski maestro o trpljenju v Gazi: 'Če ne želite politike, lahko zapustite dvorano'

Gaza , 19. 09. 2025 08.25 | Posodobljeno pred eno minuto

Na enem največjih svetovnih festivalov klasične glasbe, BBC Proms, je izraelski dirigent Ilan Volkov, ki vodi Škotski simfonični orkester BBC, pozval h končanju trpljenja v Gazi. Volkov je spregovoril o trenutni krizi in poudaril uničujoče posledice za nedolžne Palestince. Izraelski maestro je dejal, da v znak protesta proti vojni v Gazi ne bo več nastopal v svoji domovini.

Med koncertom v dvorani Royal Albert Hall v Londonu je Ilan Volkov nagovoril občinstvo in izrazil globoko žalost zaradi nastale situacije. "Moje srce že mesece vsak dan močno boli," je dejal. "Prihajam iz Izraela. Živim tam. Obožujem ga. To je moj dom. Toda to, kar se dogaja zdaj, je grozljivo v nepredstavljivem obsegu," poroča dailysabah. 

 Volkov je v odgovoru nekaterim članom občinstva, ki so se negativno odzvali na njegove politične komentarje, odločno izjavil: "Lahko greste, če ne želite politike. Politika je del življenja."

Volkov je nadaljeval in naslikal mračno sliko trenutne humanitarne krize: "Nedolžne Palestince ubijajo, vedno znova razseljujejo, brez bolnišnic, brez šol, ne vedo, kdaj bodo imeli naslednji obrok."

Poudaril je, da razmer v Gazi ne morejo rešiti samo Izraelci, Judje ali Palestinci. Volkov se je neposredno obrnil na občinstvo in prosil: "Prosim vas, rotim vas vse, da storite vse, kar je v vaši moči, da ustavite to norost. Vsako, še tako majhno dejanje šteje, medtem ko vlade oklevajo in čakajo. Ne moremo več dovoliti, da se to nadaljuje. Vsak trenutek, ki mine, ogroža varnost milijonov."

Dirigent je spregovoril sredi napetosti na koncertu, kjer je pred tem skupina z imenom Judovski umetniki za Palestino uprizorila protest proti domnevno proizraelskemu stališču Melbournskega simfoničnega orkestra, kar je povzročilo premor.

