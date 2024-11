Priznanje očeta: Umrla je zaradi mene, a nisem je želel ubiti

"Umrla je zaradi mene," je povedal Urfan Sharif, oče 10-letne Sare Sharif, ki so jo mrtvo našli avgusta lani na njihovem domu v britanskem Wokingu. 42-letnik je na sodišču po tem, ko je krivdo večkrat zanikal, priznal, da je kriv za dekličino smrt, a poudaril, da je ni nameraval ubiti.

Sarino truplo so našli 8. avgusta 2023, obdukcija je takrat pokazala na desetine zunanjih poškodb, vključno z opeklinami vročih palic in vroče vode, na telesu pa so našli tudi sledi človeških ugrizov. Po poročanju BBC-ja je tožilec Bill Emley Jones razkril, da so v bližini hiše našli obremenilne dokaze, in sicer krvavo palico za kriket, valjar, kovinski drog, pas in vrv. Na sodišču pa je na zaslišanju oče deklice priznal tudi, da jo je več tednov močno pretepal. Prav tako je na vprašanje odvetnice, ali je Saro tudi 6. avgusta hudo pretepel, odgovoril pritrdilno.