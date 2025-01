Priznanje Združenja Manager za življenjsko delo prejel Franjo Bobinac

Priznanje za življenjsko delo v združenju podeljujejo poslovnim voditeljicam ali voditeljem, ki so s svojim delom, poklicno potjo in osebnostjo pustili neizbrisen pečat v slovenski gospodarski areni.

Pomen sodelovanja sta izpostavila tudi predsednik in izvršna direktorica združenja Iztok Seljak in Petra Juvančič .

Osrednji govorec na dogodku je bil podpredsednik vlade in finančni minister Klemen Boštjančič. V nagovoru zbranim je med drugim izpostavil pomen sodelovanja, ki je nujno potrebno za oblikovanje podpornega okolja za družbo znanja in presežkov.

Letošnji prejemnik Franjo Bobinac je po končanem študiju na ekonomski fakulteti poklicno pot začel v podjetju Emo Celje, tri leta pozneje pa se je pridružil Gorenju. Tam je prve vidnejše uspehe dosegel na položaju direktorja podružnice v Franciji, in sicer s krpanjem Gorenjevih izgub po razpadu jugoslovanskega trga, so v utemeljitvi zapisali na združenju.

"V globalni panogi, v kateri brez ekonomije obsega in kapitalske moči za razvoj vedno novih izdelkov in storitev ne preživi nihče in v kateri so zaradi teh razlogov propadli podobni veliki igralci, kot je Gorenje, je bil uspeh Franja Bobinca in njegove ekipe, da so se na vso moč borili in preživeli," so poudarili na združenju.

Ko se je Gorenje povezalo s kitajsko multinacionalko Hisense, je bil Bobinac imenovan za podpredsednika Hisense International. Tako je postal prvi nekitajski gospodarstvenik, ki je dobil priložnost soupravljati kitajsko družbo.

Kot so spomnili, se je Bobinac poleg gospodarstvu zapisal tudi športnemu funkcionarstvu. Zadnji dve leti opravlja funkcijo predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije.

Bobinac priznanje Združenja Manager jemlje s posebnim navdušenjem, saj gre, kot je dejal v nagovoru, za stanovsko nagrado. Z ekipo so delali in se borili v panogi, ki je po njegovih besedah neverjetno atraktivna in zanimiva, a obenem zahtevna z vidika oblikovanja stroškovne politike in razvoja novih izdelkov.

"Ni bilo enostavno, pogosto je bilo potrebno plavati proti toku. Mnogi naši konkurenti so propadli. Mi smo nekako šli naprej in nazadnje celo navdušili in prepričali tehnološkega velikana, ki je danes naš partner in ki je ravno v Gorenju in v Sloveniji našel svojo točko za vstop v Evropo," je dejal.

Podelili so tudi priznanje artemida, s katerim nagrajujejo menedžerke, ki so prvič prevzele mesto direktorice, generalne direktorice ali predsednice uprave ter so na tej funkciji najmanj 12 in največ 24 mesecev, v podjetju pa ustvarjajo dodano vrednost ter so zgled in spodbuda drugim ženskam.

To priznanje je letos prejelo šest menedžerk, in sicer Tatjana Vogrinec Burgar (Elektro Maribor), Maja Strnad Cestar (Medis), Saška Rihtaršič (Danfoss Trata), Melita Rajgelj Ozebek (Generali Investments), Meta Lahne (Merkur zavarovalnica) in Maja Brelih Lotrič (Lotrič meroslovje).

Mladi manager leta 2024 je postal izvršni direktor družbe IBM Slovenija Samo Kumar. Med finalisti sta bila sicer še direktor Impact Hub Ljubljana Jan Peloza in direktor družbe Termo Shop Danijel Vuk.

Srečanja so se med drugim udeležili tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer.

Dosedanji prejemniki priznanja so Branko Franc Selak, Ivo Boscarol, Stane Rožman, Jože Mermal, Bogomir Strašek, Jožica Rejec, Aleš Mižigoj, Cvetana Rijavec, Danica Purg, Stojan Petrič, Cvetka Selšek, Niko Kač, Milan Matos, Zlatko Kavčič, Tone Turnšek, Tone Krašovec, Bruno Korelič, Miloš Kovačič, Jože Stanič, Janko Kosmina in Marjan Prelc.