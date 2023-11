Prizor kot iz pravljice: rožnato obarvan ribnik

Voda v Nacionalnem rezervatu za prostoživeče živali Kealia Pond, enem redkih obalnih slanih močvirij na havajskem otoku Maui, je že nekaj dni čudovite rožnate barve. Očarani obiskovalci se zgrinjajo tja, prostovoljci pa pravijo, da česa takega niso videli še nikoli. Čeprav je prizor očarljiv, je vzrok po besedah strokovnjakov zaskrbljujoč.

Vse odkar so fotografije havajskega ribnika v "barbie" barvah zaokrožile po družbenih omrežjih, se radovedneži zgrinjajo na havajski otok Maui, da bi si ogledali ta nenavaden pojav. Prostovoljci v Nacionalnem rezervatu za prostoživeče živali Kealia Pond – nekateri od njih so tam že 70 let – vodo nenavadne barve opažajo vse od 30. oktobra in pravijo, da česa podobnega še niso videli.

A čeprav je videti očarljivo, strokovnjaki opozarjajo, da je vzrok za rožnato vodo precej zaskrbljujoč. Sprva so domnevali, da so za pojav krive strupene alge, vendar so laboratorijski testi to teorijo ovrgli.

Suša na otoku Maui se je še povečala, odkar je Lahaino avgusta prizadel smrtonosni gozdni požar.

Zaradi ekstremne suše na Mauiju se je namreč močno povečala vsebnost soli v vodi. Vzorci, ki so bili poslani na Univerzo na Havajih, kažejo, da se za rožnatim odtenkom vode skrivajo halobakterije. Gre za enocelične organizme, ki uspevajo v zelo slani vodi, kot sta Veliko slano jezero in Mrtvo morje. Bakterija velja za ekstremofilno zaradi svoje sposobnosti, da živi v tako ekstremnem okolju – v tem primeru je slanost vode dvakrat večja od slanosti morske vode, poroča CNN. Tudi potok Waikapu, ki v ribnik priteče iz gore West Maui in običajno dvigne nivo vode, teče skozi območje ekstremne suše. Manj vnosa sladke vode v ribnik je povečalo koncentracijo soli in zagotovilo prijetno zatočišče za halobakterije v svetlih odtenkih.

