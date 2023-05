Prizore Auschwitza uporabili za odvračanje od udeležbe na protivladnem shodu

S tem so se sklicevali na zdaj že izbrisan tvit novinarja Tomasza Lisa , ki je trdil, da si predsednik Andrzej Duda in vodja vladajoče stranke Jaroslaw Kaczynski zaslužita zapor zaradi sprejetja zakona, ki predvideva ustanovitev komisije, ki bo preiskala ruske vplive v državi. Vendar se kritiki bojijo, da bo zakon pred jesenskimi volitvami zlorabljen za napad na nasprotnike, tudi na nekdanjega predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska , ki bo v nedeljo vodil protivladni protest. Zakon je ta teden odobril tudi Duda, kar je na Poljskem ter v EU in Združenih državah Amerike naletelo na številne kritike.

Na 14-sekundnem video posnetku, ki ga je v sredo objavila stranka, so prikazane slike nekdanjega taborišča smrti, vključno z zloglasnimi vrati "Arbeit Macht Frei", in besede: "Ali res želite hoditi pod tem sloganom?"

V tvitu je Lis uporabil tudi poljsko besedo "komora", ki jo mnogi na Poljskem povezujejo prav s plinskimi komorami v taborišču. Lis je tvit izbrisal in se opravičil, saj naj bi bil zapis narobe razumljen in nobenemu ni želel smrti, poročata Reuters in ABC.

'Moralna in intelektualna pokvarjenost'

Muzej in spomenik, ki je bil ustanovljen na območju taborišča smrti, je video posnetek obsodil. "Izrabljanje tragedij ljudi, ki so trpeli in umrli v taborišču, na obeh straneh političnega pola je žalitev spomina na žrtve," so se ostro odzvali v muzeju in dodali, da gre za "žalostno, bolečo in nesprejemljivo moralno in intelektualno pokvarjenost javne razprave".

Potezo je obsodil tudi Duda, ki ga sicer podpira prav vladajoča stranka. "Spomin na žrtve nemških zločinov v Auschwitzu je svet in nedotakljiv. Tragedije milijonov žrtev ni mogoče uporabiti v političnih sporih. To je nedostojno dejanje in zanj ni opravičila," je Duda zapisal na Twitterju.

V taborišču je v plinskih komorah zaradi lakote ali bolezni umrlo več kot 1,1 milijona ljudi, večinoma Judov.