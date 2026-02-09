Oboroženi s puškami kalašnikov blokirali avtocesto, odjeknila eksplozija

Incident se je zgodil danes zjutraj na avtocesti med Leccejem in Brindisijem. Napad se je začel tako, da so sprva zažgali manjši tovornjak in tako postavili cestno blokado.

Vozilo za prevoz gotovine je bilo prisiljeno ustaviti, kriminalci, ki so se pripeljali v Alfa Romeu z utripajočimi modrimi lučmi, pa so se pretvarjali, da so policisti.

V bližino vozila, ki je prevažalo večjo količino denarja, so nato nastavili eksplozivno sredstvo, odjeknila je eksplozija. Sledil je strelski obračun s pravimi karabinjeri, ki so prihiteli na kraj.

Po poročanju Rai News so bili roparji oblečeni v črne in bele kombinezone, oboroženi pa s puškami kalašnikov. Pri begu s kraja so nekaterim drugim voznikom, ki so prestrašeno opazovali dogajanje, ukradli vozila.