Tujina

Oboroženi s puškami kalašnikov blokirali avtocesto, odjeknila eksplozija

09. 02. 2026 18.53

Avtor:
M.S.
Roparji

Prizori kot iz filma sredi belega dne na italijanski avtocesti. Skupina najmanj šestih oboroženih moških je zaprla cesto in skušala oropati vozilo za prevoz denarja. Sledil je strelski obračun med člani tolpe in karabinjeri, medtem ko so preostali vozniki prestrašeno opazovali dogajanje.

Incident se je zgodil danes zjutraj na avtocesti med Leccejem in Brindisijem. Napad se je začel tako, da so sprva zažgali manjši tovornjak in tako postavili cestno blokado. 

Vozilo za prevoz gotovine je bilo prisiljeno ustaviti, kriminalci, ki so se pripeljali v Alfa Romeu z utripajočimi modrimi lučmi, pa so se pretvarjali, da so policisti. 

V bližino vozila, ki je prevažalo večjo količino denarja, so nato nastavili eksplozivno sredstvo, odjeknila je eksplozija. Sledil je strelski obračun s pravimi karabinjeri, ki so prihiteli na kraj. 

Po poročanju Rai News so bili roparji oblečeni v črne in bele kombinezone, oboroženi pa s puškami kalašnikov. Pri begu s kraja so nekaterim drugim voznikom, ki so prestrašeno opazovali dogajanje, ukradli vozila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Policisti so se podali v lov za oboroženimi roparji in na podeželju našli njihovo zapuščeno vozilo. V bližini so aretirali dva moška, ki sta skušala pobegniti peš.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ostale roparje policija še išče. V dogodku sicer nihče ni bil poškodovan, prav tako roparji s kraja niso uspeli odnesti gotovine. Vozilo, ki so ga ciljali, pripada varnostnemu podjetju Battistolli, ki po vsej Italiji opravlja prevoze denarja.

Sky TG24 poroča, da naj bi roparji prihajali z območja Foggie, 'rojstnega kraja' tolp, specializiranih za tovrstne oborožene rope vozil.

rop italija

