Oboroženi s puškami kalašnikov blokirali avtocesto, odjeknila eksplozija

Incident se je zgodil danes zjutraj na avtocesti med Leccejem in Brindisijem. Napad se je začel tako, da so sprva zažgali manjši tovornjak in tako postavili cestno blokado.
Vozilo za prevoz gotovine je bilo prisiljeno ustaviti, kriminalci, ki so se pripeljali v Alfa Romeu z utripajočimi modrimi lučmi, pa so se pretvarjali, da so policisti.
V bližino vozila, ki je prevažalo večjo količino denarja, so nato nastavili eksplozivno sredstvo, odjeknila je eksplozija. Sledil je strelski obračun s pravimi karabinjeri, ki so prihiteli na kraj.
Po poročanju Rai News so bili roparji oblečeni v črne in bele kombinezone, oboroženi pa s puškami kalašnikov. Pri begu s kraja so nekaterim drugim voznikom, ki so prestrašeno opazovali dogajanje, ukradli vozila.
Policisti so se podali v lov za oboroženimi roparji in na podeželju našli njihovo zapuščeno vozilo. V bližini so aretirali dva moška, ki sta skušala pobegniti peš.
Ostale roparje policija še išče. V dogodku sicer nihče ni bil poškodovan, prav tako roparji s kraja niso uspeli odnesti gotovine. Vozilo, ki so ga ciljali, pripada varnostnemu podjetju Battistolli, ki po vsej Italiji opravlja prevoze denarja.
Sky TG24 poroča, da naj bi roparji prihajali z območja Foggie, 'rojstnega kraja' tolp, specializiranih za tovrstne oborožene rope vozil.
