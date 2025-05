Prizori kot iz grozljivke: Haag so napadle gosenice

Ali noč čarovnic po novem praznujemo v maju, se sprašujejo številni Nizozemci. V Haagu so namreč opazili srhljive podobe, dele mesta so prekrile dolge bele mreže, ki so jih spletle gosenice moljev. Zaradi njihove požrešnosti so nekatera drevesa povsem gola. Gosenice se s svileno mrežo med drugim zaščitijo pred naravnimi sovražniki. Toda zakaj jih je letos toliko?