Prizori kot v času korone: Zagrebčani več ur čakajo na testiranje

"Leta 1980 smo zadnjič imeli več kot 1000 potrjenih okužb. Imamo pravo epidemijo," je dejal vodja epidemiološke službe pri HZJZ Bernard Kaić, ki dodaja, da je prav to razlog za dolge vrste na mestih za testiranje. Predvsem iz Zagreba so v zadnjih dneh dobili kar nekaj pritožb, ker so morali ljudje v mrazu in tudi v dežju več ur čakati, da jim odvzamejo bris za testiranje.

To je za zdaj mogoče le na izpostavah HZJZ, pred zagrebško je po vzoru koronskih časov spet postavljen kontejner za testiranje. Večina pride na testiranje z napotnico, kar hkrati pomeni, da so ljudje, ki stojijo v vrsti, bolni, opozarja Kaić.

"To so bolni ljudje. To gledam vsak dan, ko pridem v službo, in pišem in sprašujem naokoli, da se kaj naredi. Pri vsem tem me moti ena stvar. Vsi ti ljudje, ki pridejo na testiranje, imajo napotnice, kar pomeni, da so bili pri svojih družinskih zdravnikih. Ne vem, zakaj jih družinski zdravniki z napotnicami pošiljajo stati ure in ure na mrazu in dežju. Zakaj ne naredijo brisa na licu mesta in zakaj ne zberejo teh vzorcev in jih prepeljejo v laboratorij enkrat na dan? Ne razumem," je dejal za Index.hr.

Gre za PCR-teste, kakršne smo spoznali med epidemijo koronavirusa. Kdor nima napotnice, mora za testiranje plačati 35 evrov, medtem ko se cene v zasebnih klinikah gibajo med 55 in 60 evrov. Že v kratkem naj bi sicer uvedli tudi drive-in testiranje.