Proorbanski novi lastnik madžarskega medija odpustil glavnega urednika

Orbanu so ob koncu tedna na vrhu EU glede vodenja pravne države, zato da so lahko sprejeli ukrepe za pomoč po pandemiji covid-19, pogledali skozi prste, kar bi po mnenju analitikov lahko okrepilo njegovo moč, poroča Reuters .

Index se je na barometru neodvisnosti kategoriziral pod 'veszelyben', kar pomeni, da je 'v nevarnosti'. S tem je želel opozoriti na poskuse zunanjega vpliva na vsebino medija, ki je, kot pravijo sami, največja medijska organizacija, kritična do vlade premierja Viktorja Orbana .

V izjavi je Laszlo Bodolai , šef fundacije, ki ima v lasti založnika spletnega medija Index.hu Zrt., dejal, da odpuščeni urednik Szabolcs Dull po Vaszilyjevem prihodu ni mogel več nadzorovati notranjih napetosti. Poudaril je, da so zaradi nestrinjanj padli tudi prihodki, saj so se oglaševalci začeli izogibati medija. "Najbolj pomembno je, da se vsi samoomejite," je zapisal v pismu uslužbencem. "Politična neodvisnost Indexa ni ogrožena."

Odpuščen zaradi opozarjanja o naraščajočih poskusih zunanjega vpliva?

Dull trdi, da so ga odpustili zaradi člankov o naraščajočih poskusih zunanjega vpliva, ki jih je napisal za Index, pa tudi zaradi opozorila, ki ga je objavil na Indexovem grafu neodvisnosti. Tega sicer posodablja že od leta 2018. "Še vedno mislim, da so bile skrbi uslužbencev upravičene in kot glavni urednik sem ravnal tako, kot mi je v danih okoliščinah narekovala vest," je dejal.

Bodolai še ni imenoval novega urednika, vendar pravi, da namerava za direktorja imenovati veteranskega novinarja Pala Szombathyja. V zadnjem mesecu sta sicer po hitrem postopku odstopila že dva direktorja.