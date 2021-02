Proces proti Trumpu se zapleta s povabilom pričam

Demokratski senatorji in pet republikanskih je glasovalo za povabilo pričam, potem ko so v petek v javnost pricurljale informacije o telefonskem pogovoru med Donaldom Trumpom in vodjo republikancev v predstavniškem domu Kevinom McCarthyjem.

Kot je poročala televizija CNN, je McCarthy Trumpa poklical med vdorom njegovih privržencev v kongres 6. januarja. Rotil naj bi ga, naj odpokliče razjarjene podpornike, ki so mu skozi razbita okna vdrli v pisarno. "No, Kevin, kot kaže, so ti ljudje bolj razburjeni glede volitev kot ti,"naj bi mu odgovoril Trump. Nato se je med njima vnel prepir.

Poročilo CNN se sklicuje na besede republikanskih kongresnikov, ki jih je McCarthy seznanil s pogovorom. Med njimi je republikanska predstavnica iz zvezne države Washington Jaime Herrera Beutler, katere pričanje zelo zanima demokrate.