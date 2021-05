Prodaja Davidove zvezde s proticepilskim zapisom prinesla številne kritike

V kasnejši objavi na spletu se je trgovina sicer opravičila za njihovo brezčutnost. Dejali so, da " niso nameravali banalizirati Davidove zvezde ali izkazati nespoštovanja do tega, kar se je zgodilo milijonom ljudi".

Lokalna rabinka je dejal, da je rumena zvezda žaljiva do Judov, ki so bili v preteklosti tarča nacistov. "Uporaba rumene zvezde ali kakršnih koli slik holokavsta za karkoli škoduje spominu na šest milijonov Judov, ki so bili sistematično pobiti med holokavstom," je povedala rabinka Laurie Rice .

Med pandemijo so bili nekateri teoretiki zarot že obsojani, ker so ukrepe proti covidu-19 primerjali s fašistično politiko nacistične Nemčije. Ta teden je bila republikanska kongresnica Marjorie Taylor Greenekritizirana, ker je odlok o nošenju zaščitnih mask primerjala z nacisti, ki so Jude prisilili, da nosijo rumene zvezde.

Uporaba zvezd prihaja v času večje zaskrbljenosti zaradi protijudovskih napadov v ZDA in drugod. V času pandemije so si značko rumene zvezde prisvojili dvomljivci covida-19, ki so jo nosili na protestih v Veliki Britaniji in Nemčiji. Ta mesec so v Münchnu prepovedali uporabo davidovih zvezd iz nacističnega obdobja na protestih proti koronavirusu. Širšo prepoved zvezd na protestih v proti covidu-19 je pozval tudi nemški komisar za antisemitizem Felix Klein.

V petek je ameriški predsednik Joe Biden obsodil nedavno povečanje protisemitskih incidentov in jih označil za"zaničevalne, brezvestne in neameriške".