Prodaja organov za preživetje: sirski begunci v Turčiji lahka tarča preprodajalcev

Abu Abdullah je eden od obupanih beguncev, ki so pred štirimi leti zbežali iz Sirije v Turčijo. Da bi preživel sebe in svojo družino, se je v Turčiji zaposlil kot kovinar, s svojim delom pa zasluži le okoli 270 evrov na mesec, s čimer komaj pokrije osnovne življenjske stroške.

Novinarska ekipa ameriške televizije CBS se je odpravila v Turčijo, kjer so v dokumentarcu "Prodaja organov za preživetje" (Selling Organs to Survive) razkrili zgodbe sirskih beguncev, ki so bili zato, da bi preživeli sebe in svoje družine, na črnem trgu pripravljeni prodati svoje ledvice ali jetra.

V Turčijo se je pred nasiljem v Siriji v zadnjih letih zateklo več kot tri milijone sirskih beguncev. Čeprav so v Turčiji fizično varni, pa večina nima nikakršne finančne varnosti. Nekateri komaj shajajo iz dneva v dan, zato so postali lahka tarča raznoraznih preprodajalcev.

Ko je na Facebooku videl objavo, da nekdo ponuja denar v zameno za človeške organe, je bil v tako hudi finančni stiski, da se je na ponudbo odzval. Preprodajalec mu je obljubil, da bo v zameno za ledvico dobil 10.000 dolarjev (9.110 evrov). Na koncu pa mu je preprodajalec izplačal le polovico dogovorjenega zneska, nato pa izginil in izklopil telefonsko številko, prek katere sta bila v stiku. Abdullah pravi, da po operaciji ni imel nobene pooperativne nege ali pregleda, pogosto ima še vedno bolečine.

CBS-ova ekipa se je pogovarjala tudi z Umm Mohammed, samohranilko, ki vzgaja tri otroke in ki je, da bi pokrila najemnino, za 4000 dolarjev (3640 evrov) prodala polovico svojih jeter. "Zaslužila sem dovolj, da sem odplačala enoletni dolg za najemnino in plačala še za eno leto vnaprej," je dejala.

Na operacijski mizi morajo pogosto lagati, da so v sorodu s prejemnikom organa

Trgovanje s človeškimi organi je v Turčiji nezakonito, darovalci organov pa morajo ponavadi dokazati, da so družinski člani prejemnika organa. V takšnih primerih, ko begunci na črnem trgu prodajo svoj organ, morajo zato uporabiti ponarejene dokumente in se pretvarjati, da so v sorodu s prejemnikom, pa čeprav v resnici niso.

Abdullah pravi, da se mu zdi, da je bil moški, ki je kupil njegovo ledvico, iz Evrope. Pol ure pred operacijo so ga v bolnišnici vprašali, ali lahko ustno potrdi, da sta s prejemnikom sorodnika.

Turška policija skuša razbiti nelegalno trgovino s človeškimi organi, a kot kaže, ne prav uspešno. Eden od preprodajalcev, s katerim so govorili novinarji in pogovor posneli s skrito kamero, je dejal, da je sam posredoval pri več deset transplantacijah in da posel cveti, saj je veliko beguncev obupanih in so to pripravljeni storiti za golo preživetje.

"Živijo v zelo slabih pogojih. Morda nimajo strehe ali hrane. In tako jih družba lahko izkorišča," je za CBS News razmere, v katerih se nahajajo begunci iz Sirije, opisal Yakzan Shishakly, sirsko-ameriški poslovnež. V Turčiji je ustanovil organizacijo za pomoč sirskim beguncem. Sam pravi, da ga ne preseneča, da so se nekateri zatekli k prodaji svojih organov. "Nimajo druge možnosti. Zato si mislijo, če umrem, nič hudega. Bom vsaj svoji družini lahko zagotovil nekaj denarja," pravi Shishakly.