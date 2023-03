Prodaja šotorov v dobrodelne namene, namesto da bi jih namenili žrtvam potresa

Na turško dobrodelno organizacijo Rdeči polmesec se je vsul plaz kritik, ker naj bi šotore prodali dobrodelnim organizacijam, namesto da bi jih namenili žrtvam potresa. Medtem ko so ljudje po potresu mrzlično prosili vlado za zavetišča, v katerih bi lahko spali v mrzlem vremenu, naj bi Rdeči polmesec dobrodelni organizaciji AHBAP prodal 2050 šotorov za več kot dva milijona evrov.

AHBAP, znana dobrodelna organizacija v Turčiji, se je branila z dejstvom, da so nujno potrebovali šotore, da bi jih dostavili ljudem v stiski, a jih nikjer niso mogli dobiti. Iz tega razloga so se odločili za nakup pri Rdečem polmescu, ki je v Turčiji znan kot Kizilay."Sestali smo se s predstavniki Kizilay Cadir ve Tekstil A.S., ki je podružnica podjetja Kizilay. Podpisali smo pogodbo za 2050 šotorov in naslednje jutro smo jih na potresna območja poslali ravno toliko," so dejali. Pomanjkanje zavetišč in šotorov je bilo neznosno, ljudje so se trudili preživeti, veliko jih je spalo kar v tovarnah, železniških vagonih ali rastlinjakih. Najhuje je v gorskih vaseh province Kahramanmaras, kjer se domačini le stežka uspejo ogreti.

"Ker je potres prizadel 10 pokrajin in je bilo uničenje izjemno veliko, obstoječe zaloge vseh proizvajalcev šotorov niso mogle zadostiti potrebam državljanov. Podjetja, s katerimi smo se povezali, niso imela šotorov," so dodali pri organizaciji AHBAP. Poraja pa se vprašanje, zakaj v taki situaciji, ko ljudem primanjkuje zares najosnovnejših stvari in se država spopada z veliko katastrofo, šotorov niso preprosto podarili. Predsednik Rdečega polmesca Kerem Kinik je za CNN pojasnil, da za prodajo sploh ni vedel, ampak da so se zanjo odločili njegovi uslužbenci. "Če bi se zavedal razmer, bi predlagal, naj jih podarijo." Pri obeh podjetjih pa zanikajo, da naj šlo za kakršno koli prevaro ali nezakonite posle. "Sodelovanje organizacije AHBAP in Rdečega polmesca je moralno, racionalno in zakonito. Vsakdo, ki trdi drugače bodisi ne razume situacije ali pa je zlonameren," je Kinik zapisal na družbenih omrežjih.

Dobrodelna organizacija AHBAP je po besedah ustanovitelja, pevca Haluka Leventa, priskrbela ne samo šotore, temveč tudi 30 tisoč enot hrane, od katerih bi vsaka zagotovila tri obroke za štiričlansko družino. "Skupno smo od petih različnih dobaviteljev kupili hrano v vrednosti petih milijonov evrov," je dejal. Tudi Kinik je na svojem profilu na Twitterju zapisal, da društvo Rdečega polmesca prejete donacije dostavi tistim, ki jih potrebujejo, vsekakor jih pa ne prodaja.

Kritike na Rdeči polmesec letijo z vseh strani To razkritje je povzročilo deljena mnenja v Turčiji. "Rdeči polmesec ne sme prodajati šotorov, medtem ko ljudje obupano na ulicah spijo na mrazu. Ti šotori bi morali ljudem biti dostavljeni popolnoma brezplačno, naša država in naš plemeniti narod si tega ne zaslužita," je na družbenih omrežjih pojasnil Ahmet Davutoglu, nekdanji predsednik vlade. "Turški Rdeči polmesec je bil ustanovljen z namenom, da zaščiti dostojanstvo ljudi in družbe z dobroto, da poveča njihovo odpornost in si prizadeva lajšati njihovo trpljenje. Sram naj vas bo," je dodala Meral Aksener, vodja turške opozicijske stranke IYI.

Po potresu so mnogi, ne samo državljani, temveč tudi novinarji in člani opozicijskih strank, obtožili turško vlado, da ni razdelila šotorov in hrane na potresna območja, ter jo kritizirali, da nimajo dovolj ekip za reševanje preživelih. Predsednik Recep Tayyip Erdogan se je javno opravičil zaradi teh zamud. "Zaradi vremenskih in cestnih razmer prvih nekaj dni v Adyamanu nismo mogli opraviti dela, ki smo ga želeli, zato vas prosim za odpuščanje. Zavedamo se vsega, nihče naj ne dvomi, da bomo storili, kar je potrebno." Turška vlada je napovedala, da bo začela z nekaterimi obnovitvenimi deli na potresnih območjih, kar pa je naletelo na kritike inženirjev in arhitektov. Turški minister za okolje, urbanizacijo in podnebne spremembe Murat Kurum je rekel, da so že začeli z izkopavanjem za 885 hiš na potresnem območju.