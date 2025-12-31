Prodajalci si manejo roke: odrasli za svoje igrače odštejejo bogastvo

Nekoč so otroke obnorevale igrače legendarnih franšiz Vojna zvezd in Moj mali poni, danes so to lutke Labubu. Zadnji trend v industriji pa so tako imenovani 'kidults'. To so odrasli, ki igrače kupujejo zase. Proizvajalci si manejo roke, za igrače so namreč pripravljeni odšteti ogromno denarja in tudi po več ur čakati v vrsti. Nekatere kolekcije pa so namenjene izključno kupcem, starejšim od 18 let. Je to zgolj posledica nostalgične generacije, ali pa se bodo v prihodnosti namesto otrok z igračami zabavali starši?