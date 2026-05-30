1200 paketov smrti: 'Danes bi bil še živ ...'

Kenneth Law, 60-letni Kanadčan iz Ontaria, je ta teden priznal krivdo za 14 primerov pomoči pri samomoru. Gre za del dogovora s tožilstvom, zaradi katerega so bile umaknjene hujše obtožbe umora. Toda številke kažejo, da gre za enega največjih primerov tovrstne kriminalitete v sodobnem času. Preiskovalci ocenjujejo, da je Law v več kot 40 držav poslal okoli 1.200 paketov s smrtonosnimi snovmi in pripomočki za samomor. Z njegovimi izdelki povezujejo najmanj 131 smrti po svetu. Samo v Združenem kraljestvu oblasti preiskujejo okoli 79 smrti, ki naj bi bile povezane z njegovim delovanjem, poročata BBC in Guardian.

Kenneth Law FOTO: AP

Smrtonosni posel iz domače kuhinje

Law ni deloval kot klasičen preprodajalec drog. Nekdanji inženir in kuhar je vzpostavil mrežo spletnih strani, na katerih je navidezno prodajal izdelke za prehrambno industrijo, med drugim tudi omake in druge živilske dodatke. V resnici pa je bil glavni artikel kemikalija, ki je lahko v večjih koncentracijah smrtonosna. Kupce je iskal predvsem na spletnih forumih, namenjenih ljudem z depresijo in samomorilnimi mislimi. Po navedbah preiskovalcev ni prodajal le snovi, temveč tudi podrobna navodila za uporabo. Novinar britanskega Timesa, ki se je predstavljal kot potencialna stranka, je poročal, da mu je Law osebno svetoval, kako izdelek uporabiti tako, da bo smrt čim bolj verjetna.

"Bilo je prelahko"

Med žrtvami je bil tudi 22-letni Thomas Parfett iz Velike Britanije. Njegov oče David je po sinovi smrti začel raziskovati spletno pot, ki ga je pripeljala do usodnega nakupa. V manj kot treh mesecih je sam prišel do istega foruma, si pridobil zaupanje uporabnikov in naročil enak strup, kot ga je uporabil njegov sin. "Prelahko je bilo," pravi danes."Dobili smo navodila. Dobili smo povezave. Dobil sem paket neposredno od Kennetha Lawa. Če sem to lahko storil jaz, je lahko praktično vsak." Thomas je umrl leta 2021 v hotelu v Surreyju. Njegov oče ga opisuje kot mladega človeka, ki je v ljudeh vedno videl dobro, oboževal nogomet in imel izjemen smisel za humor. Podobne zgodbe prihajajo iz Kanade, ZDA, Italije, Avstralije in številnih drugih držav.

Žrtve niso bile samo kupci

Po mnenju družin je Kenneth Law le del precej širšega problema. Mnogi pokojni so bili člani spletnih forumov, kjer se samomor ne obravnava kot tragedija, ampak kot rešitev. Na teh forumih naj bi ranljive ljudi spodbujali, jim svetovali in jih usmerjali proti smrtonosnim metodam. Aimee Walton iz Southamptona je bila ena izmed njih. Njena sestra Adele Walton, danes raziskovalna novinarka, pravi, da je bila Aimee na spletu aktivno psihološko usmerjana proti samomoru. "Ne gre samo za Kennetha Lawa. Gre za celoten sistem, ki je to omogočil," opozarja. Po njenem mnenju so oblasti, tehnološka podjetja in regulatorji leta ignorirali opozorila družin.

Več kot sto smrti in skoraj noben odziv

Posebej zaskrbljujoče je, da so mrliški ogledniki in zdravniki že od leta 2019 opozarjali na povezavo med smrtnimi primeri in isto kemikalijo. V Združenem kraljestvu je bilo izdanih več kot 30 uradnih opozoril o nevarnosti snovi in možnosti zlorab. Kljub temu dostop do izdelka ni bil bistveno omejen. Sorodniki žrtev danes zahtevajo javno preiskavo. Ne zanima jih le, kako je Kenneth Law lahko deloval tako dolgo, ampak tudi - zakaj so forumi, ki spodbujajo samomore, še vedno dostopni, zakaj bolnišnice niso prepoznale tveganj in zakaj države niso hitreje ukrepale. Britanski regulator Ofcom je enemu od teh forumov že izrekel skoraj milijon evrov kazni, vendar stran ostaja dostopna.

Kim Prosser pred sodiščem v Newmarketu v kanadski provinci Ontario v rokah drži fotografijo svojega sina Ashtyna. Fotografija je nastala v petek, 29. maja 2026, potem ko je Kenneth Law priznal krivdo za 14 primerov napeljevanja ali pomoči pri samomoru, med njimi tudi v primeru smrti njenega sina. FOTO: AP

Problem ni izginil

Law je bil aretiran maja 2023 po mednarodni preiskavi, v kateri je sodelovalo najmanj 11 policijskih agencij iz več držav. Septembra ga čaka izrek kazni. Po kanadski zakonodaji mu za pomoč pri samomoru grozi do 14 let zapora. Toda družine opozarjajo, da njegova obsodba ne pomeni konca zgodbe. "Kenneth Law je v zaporu, vendar ljudje še vedno umirajo zaradi iste snovi," opozarja David Parfett. Po njegovih besedah ga še danes kličejo družine iz Kanade in Velike Britanije, ki so izgubile svoje bližnje na enak način kot on svojega sina. Primer Kennetha Lawa namreč razkriva nekaj, kar skrbi vse več strokovnjakov za duševno zdravje: internet je ustvaril globalne skupnosti, ki lahko ranljive ljudi ne le povežejo, temveč tudi potisnejo še globlje v stisko. Če je bila nekoč oseba s samomorilnimi mislimi odvisna predvsem od okolice, danes v nekaj klikih najde podporne skupine - a ne le tiste, ki ponujajo pomoč iz brezna stiske, ampak tudi tiste, ki iz bolj ali manj sprevrženih razlogov, predlagajo smrt; navodila, smrtonosne snovi in ljudi, ki spodbujajo smrt. "Če bi Tom odraščal dvajset let prej, sem skoraj prepričan, da bi bil danes živ," pravi njegov oče. "Našel bi pomoč. Našel bi pot naprej. Ne bi pa našel spletne skupnosti, ki bi mu prodajala strup in ga prepričevala, naj ga uporabi."

