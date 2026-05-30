Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

1200 paketov smrti: 'Danes bi bil še živ ...'

Ottawa, 30. 05. 2026 17.08 pred 1 uro 4 min branja 9

Avtor:
N.Š.
Kim Prosser pred sodiščem v Newmarketu v kanadski provinci Ontario v rokah drži fotografijo svojega sina Ashtyna. Fotografija je nastala v petek, 29. maja 2026, potem ko je Kenneth Law priznal krivdo za 14 primerov napeljevanja ali pomoči pri samomoru, med njimi tudi v primeru smrti njenega sina.

Ko bi Aimee Walton ta teden praznovala svoj 25. rojstni dan, bi verjetno ustvarjala novo glasbo, risala ali načrtovala prihodnost. Namesto tega je njena družina med tistimi, ki že leta iščejo odgovore na vprašanje, kako je lahko nekdanji kanadski kuhar prek spleta prodajal smrtonosne snovi ljudem po vsem svetu – in pri tem ostal skoraj neopažen.

Kenneth Law, 60-letni Kanadčan iz Ontaria, je ta teden priznal krivdo za 14 primerov pomoči pri samomoru. Gre za del dogovora s tožilstvom, zaradi katerega so bile umaknjene hujše obtožbe umora. Toda številke kažejo, da gre za enega največjih primerov tovrstne kriminalitete v sodobnem času.

Preiskovalci ocenjujejo, da je Law v več kot 40 držav poslal okoli 1.200 paketov s smrtonosnimi snovmi in pripomočki za samomor. Z njegovimi izdelki povezujejo najmanj 131 smrti po svetu. Samo v Združenem kraljestvu oblasti preiskujejo okoli 79 smrti, ki naj bi bile povezane z njegovim delovanjem, poročata BBC in Guardian. 

Kenneth Law
Kenneth Law
FOTO: AP

Smrtonosni posel iz domače kuhinje

Law ni deloval kot klasičen preprodajalec drog. Nekdanji inženir in kuhar je vzpostavil mrežo spletnih strani, na katerih je navidezno prodajal izdelke za prehrambno industrijo, med drugim tudi omake in druge živilske dodatke.

V resnici pa je bil glavni artikel kemikalija, ki je lahko v večjih koncentracijah smrtonosna.

Kupce je iskal predvsem na spletnih forumih, namenjenih ljudem z depresijo in samomorilnimi mislimi. Po navedbah preiskovalcev ni prodajal le snovi, temveč tudi podrobna navodila za uporabo.

Novinar britanskega Timesa, ki se je predstavljal kot potencialna stranka, je poročal, da mu je Law osebno svetoval, kako izdelek uporabiti tako, da bo smrt čim bolj verjetna.

"Bilo je prelahko"

Med žrtvami je bil tudi 22-letni Thomas Parfett iz Velike Britanije. Njegov oče David je po sinovi smrti začel raziskovati spletno pot, ki ga je pripeljala do usodnega nakupa. V manj kot treh mesecih je sam prišel do istega foruma, si pridobil zaupanje uporabnikov in naročil enak strup, kot ga je uporabil njegov sin.

"Prelahko je bilo," pravi danes."Dobili smo navodila. Dobili smo povezave. Dobil sem paket neposredno od Kennetha Lawa. Če sem to lahko storil jaz, je lahko praktično vsak."

Thomas je umrl leta 2021 v hotelu v Surreyju. Njegov oče ga opisuje kot mladega človeka, ki je v ljudeh vedno videl dobro, oboževal nogomet in imel izjemen smisel za humor.

Podobne zgodbe prihajajo iz Kanade, ZDA, Italije, Avstralije in številnih drugih držav.

Žrtve niso bile samo kupci

Po mnenju družin je Kenneth Law le del precej širšega problema. Mnogi pokojni so bili člani spletnih forumov, kjer se samomor ne obravnava kot tragedija, ampak kot rešitev. Na teh forumih naj bi ranljive ljudi spodbujali, jim svetovali in jih usmerjali proti smrtonosnim metodam.

Aimee Walton iz Southamptona je bila ena izmed njih. Njena sestra Adele Walton, danes raziskovalna novinarka, pravi, da je bila Aimee na spletu aktivno psihološko usmerjana proti samomoru.

"Ne gre samo za Kennetha Lawa. Gre za celoten sistem, ki je to omogočil," opozarja.

Po njenem mnenju so oblasti, tehnološka podjetja in regulatorji leta ignorirali opozorila družin.

Več kot sto smrti in skoraj noben odziv

Posebej zaskrbljujoče je, da so mrliški ogledniki in zdravniki že od leta 2019 opozarjali na povezavo med smrtnimi primeri in isto kemikalijo.

V Združenem kraljestvu je bilo izdanih več kot 30 uradnih opozoril o nevarnosti snovi in možnosti zlorab. Kljub temu dostop do izdelka ni bil bistveno omejen.

Sorodniki žrtev danes zahtevajo javno preiskavo.

Ne zanima jih le, kako je Kenneth Law lahko deloval tako dolgo, ampak tudi - zakaj so forumi, ki spodbujajo samomore, še vedno dostopni, zakaj bolnišnice niso prepoznale tveganj in zakaj države niso hitreje ukrepale.

Britanski regulator Ofcom je enemu od teh forumov že izrekel skoraj milijon evrov kazni, vendar stran ostaja dostopna.

Kim Prosser pred sodiščem v Newmarketu v kanadski provinci Ontario v rokah drži fotografijo svojega sina Ashtyna. Fotografija je nastala v petek, 29. maja 2026, potem ko je Kenneth Law priznal krivdo za 14 primerov napeljevanja ali pomoči pri samomoru, med njimi tudi v primeru smrti njenega sina.
Kim Prosser pred sodiščem v Newmarketu v kanadski provinci Ontario v rokah drži fotografijo svojega sina Ashtyna. Fotografija je nastala v petek, 29. maja 2026, potem ko je Kenneth Law priznal krivdo za 14 primerov napeljevanja ali pomoči pri samomoru, med njimi tudi v primeru smrti njenega sina.
FOTO: AP

Problem ni izginil

Law je bil aretiran maja 2023 po mednarodni preiskavi, v kateri je sodelovalo najmanj 11 policijskih agencij iz več držav.

Septembra ga čaka izrek kazni. Po kanadski zakonodaji mu za pomoč pri samomoru grozi do 14 let zapora.

Toda družine opozarjajo, da njegova obsodba ne pomeni konca zgodbe.

"Kenneth Law je v zaporu, vendar ljudje še vedno umirajo zaradi iste snovi," opozarja David Parfett.

Po njegovih besedah ga še danes kličejo družine iz Kanade in Velike Britanije, ki so izgubile svoje bližnje na enak način kot on svojega sina.

Primer Kennetha Lawa namreč razkriva nekaj, kar skrbi vse več strokovnjakov za duševno zdravje: internet je ustvaril globalne skupnosti, ki lahko ranljive ljudi ne le povežejo, temveč tudi potisnejo še globlje v stisko.

Če je bila nekoč oseba s samomorilnimi mislimi odvisna predvsem od okolice, danes v nekaj klikih najde podporne skupine - a ne le tiste, ki ponujajo pomoč iz brezna stiske, ampak tudi tiste, ki iz bolj ali manj sprevrženih razlogov, predlagajo smrt; navodila, smrtonosne snovi in ljudi, ki spodbujajo smrt.

"Če bi Tom odraščal dvajset let prej, sem skoraj prepričan, da bi bil danes živ," pravi njegov oče. "Našel bi pomoč. Našel bi pot naprej. Ne bi pa našel spletne skupnosti, ki bi mu prodajala strup in ga prepričevala, naj ga uporabi."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 


Poglavja:
Na vrh Smrtonosni posel iz domače kuh "Bilo je prelahko" Žrtve niso bile samo kupci Več kot sto smrti in skoraj no Problem ni izginil
kenneth law samomor

Bi brezplačno živeli na rajskem grškem otoku? Iščejo ljubitelje mačk

'Trumpovemu krogu' milijardni posel v BiH: podjetje brez referenc

24ur.com Ali posmrtno življenje res obstaja?
Zadovoljna.si Svet šokirala smrt mlade igralke, našli so jo nezavestno
Zadovoljna.si Razkrit je vzrok smrti Tine Turner
Zadovoljna.si Njena smrt šokirala vse, v nenavadnih okoliščinah umrl tudi njen mož
Zadovoljna.si Ta lepotica je umrla pri 36 letih
Zadovoljna.si 27 let od smrti princese Diane: Teorije zarote o tragični nesrečni
24ur.com Umrla je zvezdnica filma Izganjalci duhov Jennifer Runyon
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mr Nobady
30. 05. 2026 19.08
Pfff, nagrado za mir si zasluži, ta odrešenik je odrešil stotine ljudi tega življenja. In ja vau, zdaj ko so mrtvi zdaj je bližnjim hudo in iščejo krivce, pred tem pa ga niti povohali niso preveč.
Odgovori
0 0
devlon
30. 05. 2026 19.07
vsakemu bi moralo biti omogoceno, da gre, ko zeli.. s paketom dobrot, ki bi jih kupil v Lekarni
Odgovori
0 0
Uporabnik1921539
30. 05. 2026 18.58
fino,da imamo nez,mar ne?Ne znamo se pogovarjati,ne zmoremo custvovati,delati in se truditi.Ne za zivljenje,ne za zakonsko zvezo...za nic.Vse je tako strasno tezko.Pa ni!Zivljenje je eno samo,na ono stran bomopa prisli,ko bo cas za to.
Odgovori
-1
0 1
Hugh_Mungus
30. 05. 2026 18.38
No, to je samo posledica, o vzrokih pa se vsepremalo govori. Stalno nas bombardirajo s statistiko smrti na cestah, število samomorov, ki je mimogrede v Sloveniji 3x višje pa ni omembe vredno. Ti ljudje, ki so zaužili strupeno snov, bi si življenje vzeli tako ali drugače, najverjetneje z obešanjem, kot to stori večina. Ampak zelo prikladno je krivdo zvrniti na enega posameznika, ki je le asiatiral pri dejanju, ki bi se najverjetneje zgodilo v vsakem primeru, kot se jih na desetine vsak dan. Kot družba bi se morali pogovarjati o vzrokih in o pomoči, namesto da iščemo krivce
Odgovori
+2
3 1
Noleani
30. 05. 2026 18.26
O kateri snovi je govora?
Odgovori
+3
3 0
zurc
30. 05. 2026 18.05
sem imel znanca ki se je zagungal,večkrat so ga še pravi čas našli in rešili ,bil je tudi zdravljen zaradi temnih misli ,na koncu mu je uspelo,pa ni imel zdravstvenih težav in tudi družino,morda malo finančnih težav ,zaradii alkohola ni toliko naredil in zaslužil kot v treznih letih .Zato govorit da bi ti ljudje lahko še živeli ,je brezveze ,če ima to v glavi ,mu tega ne preprečiš ,enostavno hočejo odidet
Odgovori
+6
7 1
Alergičen na levake
30. 05. 2026 17.46
Vzel si je samo delček pogače, ki jo drugače pobere farmacija. Mnogi antidepresivi povzročajo samomorilne misli in nemalo ljudi samomor izvede ... Ampak če služi farmacija, potem smrt ni problem ...
Odgovori
+4
7 3
Hugh_Mungus
30. 05. 2026 18.41
Nikar ne zavajaj, ker prav tovrstne laži tudi odvrnejo ljudi v stiski od antidepresivov, ki so v taki situaciji praktično edino učinkovito sredstvo, za tem pa še psihoterapija. In seveda ne povzročajo samomorilnih misli...
Odgovori
-1
1 2
Hugh_Mungus
30. 05. 2026 19.03
Komot dajete minuse... Na zlobno farmacijo se spomnite, ko boste imeli naslednjič glavobol, okužbo, ali pa ko boste potrebovali narkozo pred operacijo... Možgani so tudi organ, ki lahko zboli, samo da je zdravljenje še vedno tabu in predmet raznih šarlatanov, ki mečejo slabo luč na področje, ki ga ne razumejo
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
zadovoljna
Portal
Navdušila v hlačah, ki jih nosijo vse
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
vizita
Portal
Aspirin lahko povzroči resne zaplete, opozarjajo strokovnjaki
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
cekin
Portal
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
moskisvet
Portal
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Zakaj ste še vedno samski? Znanstveniki so razkrili glavne krivce
Zakaj ste še vedno samski? Znanstveniki so razkrili glavne krivce
dominvrt
Portal
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
okusno
Portal
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725