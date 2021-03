Prodajalka oboroženemu moškemu preprečila rop

Litovci imajo novo junakinjo – prodajalko, ki se je neustrašno spopadla z oboroženim roparjem. Moškemu, ki je od nje zahteval denar in ji ob tem grozil s pištolo, se je zoperstavila, orožje mu je celo skušala vzeti iz rok. Po krajšem prerivanju je ropar uvidel, da ji ne bo kos in trgovino, brez plena, hitro zapustil. Hitro pa so ga izsledili tudi policisti, ki jim je zaupal, zakaj je tako hitro odnesel pete.