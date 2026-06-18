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Prodali Birkinovi torbici in maybacha, a dolg še vedno ostaja

Hošiminh, 18. 06. 2026 10.04 pred 7 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
N.V.
Truong My Lan

Osramočena vietnamska tajkunka je izgubila vse. Svoje luksuzne avtomobile, drage torbice in jahte. Vse to je bilo ponujeno na dražbi, s katero bi vrnila milijarde dolarjev, ki jih dolguje žrtvam ene največjih prevar v zgodovini. Oblastem je sicer uspelo prodati le Birkinovi torbici in avtomobile, to pa še vedno ni dovolj, da bi poplačala vse svoje dolgove.

Nekoč ena najbogatejših poslovnih žensk v Vietnamu, Truong My Lan, je bila obsojena na dve dosmrtni zaporni kazni zaradi svoje osrednje vloge v prevari, v kateri sta ona in njeni sostorilci prek ene največjih vietnamskih bank nezakonito preusmerili približno 44 milijard ameriških dolarjev oziroma okoli 38 milijard evrov.

Za eno od obsodb – poneverbo 12 milijard dolarjev (približno 10,3 milijarde evrov) – je bila leta 2024 sprva obsojena na smrt, razen če bi vrnila tri četrtine tega zneska. Lani je sicer Vietnam smrtno kazen odpravil za osem kaznivih dejanj, med njimi tudi za poneverbo, piše CNN. Zaradi tega je bila njena smrtna kazen pozneje spremenjena v dosmrtni zapor.

Truong My Lan
Truong My Lan
FOTO: AP

A Vietnamka je še daleč od tega, da povrne vseh 27 milijard dolarjev, ki jih dolguje. Maja sta bili na spletni dražbi prodani dve njeni torbici znamke Hermes, za kateri so iztržili približno 539.000 dolarjev (463.000 evrov). Truong My Lan je sicer prosila, da ji torbici, od katerih je eno kupila v Italiji, drugo pa ji je podaril malezijski poslovnež, vrnejo, da bi jih zapustila svojim otrokom in vnukom.

Tri luksuzne avtomobile, ki so pripadali Lanovi, so prejšnji mesec prav tako dali na dražbo: Maybach z začetno ceno okoli 265.000 dolarjev (228.000 evrov), BMW za 36.700 dolarjev (31.500 evrov) in črni Lexus za 29.000 dolarjev (24.900 evrov).

Maybach se je prodal za približno 630.000 dolarjev (542.000 evrov).

Prihodki od prodaje bodo najprej namenjeni stroškom izvrševanja sodne odločbe in dražbe, skupaj s sodnimi in pravnimi stroški, je povedala odvetnica Nguyen Thi Huyen Trang, ki je v preteklosti zastopala Lanovo. Do zdaj je Lanova vrnila približno 455.000 dolarjev (391.000 evrov), agencija za izvrševanje sodnih odločb v Hošiminhu pa še vedno dejavno obravnava premoženje za povračilo škode.

V začetku letošnjega leta so oblasti v Hošiminhu poskušale prodati še njeno jahto z imenom The Reverie Saigon za približno dva milijona dolarjev (1,72 milijona evrov). Po več neuspešnih poskusih so začetno izklicno ceno znižali za 18 odstotkov. Tudi dve drugi ladji še nista našli kupcev.

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KOMENTARJI2

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mario7
18. 06. 2026 12.06
Pomembna novica za Slovence.
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+1
2 1
ne rabimo predsednika
18. 06. 2026 10.55
imamo mi takih doma na pretek...
Odgovori
+3
5 2
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