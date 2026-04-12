Prodali vse, kar so imeli, in se preselili na katamaran

"Po več kot 20 letih v istem mestu, štirih otrocih, več službah in selitvah iz predmestja v predmestje, kot jih lahko naštejeva, se je Justin nekega dne domov vrnil z noro idejo, da bi kupili katamaran in obpluli svet," je 40-letna Jen Wisdom povedala za portal What's The Jam. Priznava, da je takrat tudi sama pomislila, da je njen soprog izgubil razum. Povedala je tudi, da z jadranjem pred tem nista imela izkušenj ter da nista poznala nikogar, ki bi se odločil za podoben korak. A postopoma je ob gledanju videoposnetkov družin, ki so sprejele takšno odločitev, mnenje o Justinovi ideji spremenila in želja se je porodila tudi v njej.

Družina Wisdom pred njihovo hišo FOTO: Profimedia

Ko sta dobila tudi zeleno luč sinov, sta se odločila, da prodajo vse, kar imajo. Obdržali so le nekaj oblačil, orodja in bistvenih stvari, za katere so vedeli, da jim bodo pomagale pri prehodu v življenje na ladji. Občutek, ko so "odvrgli" stvari, ki so jih z leti nevede nabrali, pa je opisala kot osvobajajoč: "Kot da bi pritisnil na gumb za ponastavitev." Kaj pa je bilo najtežje? "Pustiti za seboj naša dva psa in mačko," je priznala Jen. A ljubljenčke so preselili le k staršem njenega soproga, zato se od njih niso povsem ločili. Odziv na njihovo odločitev je bil deljen - nekateri so bili navdušeni, drugi zmedeni, spet tretji so bili žalostni. "Nekaj je bilo tudi takšnih, ki so mislili, da smo popolnoma nori," je dejala 40-letnica.

'Udobno življenje z nekaj spremembami'

Še preden so se sicer vselili v svoje novo domovanje, sta se starša o življenju na krovu izobraževala s treningi, nato pa sta iz Dallasa odletela na Grenado, kjer sta 10 dni preživela na krovu svojega katamarana. Sledil je čas za vselitev. "Življenje na katamaranu se ne razlikuje tako zelo od življenja v hiši," je dejala ter dodala, da je to še vedno precej udobno - imajo mikrovalovno pečico, cvrtnik, pralni stroj, štedilnik, tuše, televizijo in tudi videoigre. "Le razgled je nekoliko boljši," je povedala.

Družina Wisdom na katamaranu Profimedia

Vseeno pa je selitev prinesla tudi nekaj sprememb - posodo na primer pomivajo ročno, perilo obešajo zunaj, da se suši na soncu, prav tako plujejo po morju. "Ko smo zasidrani, se z gliserjem zapeljemo v najbližje mesto, da nakupimo potrebne zaloge. To je postalo samo po sebi majhna pustolovščina." Bolj pozorni so medtem tudi na vlago v prostoru, pa na porabo vode in elektrike, medtem ko je opisala tudi bolj strašljive trenutke življenja na morju, kot je močno razburkano morje, plovba ponoči in megla. Je pa selitev prinesla tudi finančne koristi za družino. Po besedah Jen Wisdom gre namreč največ financ za popravila katamarana, so se pa njihovi mesečni fiksni stroški zmanjšali za kar 75 odstotkov. Sploh če pazijo, kako bodo porabili denar. Sidranje na morju je namreč za razliko od priveza v marini brezplačno, je navedla, prav tako denar prihranijo s kuhanjem, namesto z obiskovanjem restavracij na obali.

Delo in šola kar na krovu katamarana

In kako poteka delo? Njen soprog Justin dela na daljavo kar s katamarana, otroci pa se vsako jutro nekaj ur šolajo doma. "Delo in šola tečeta dalje, le da v drugačnem okolju," je pojasnila. Pri učenju sledijo navodilom za šolanje na domu iz Teksasa ter se osredotočajo na ključne predmete, kot je branje, slovnica, pisanje, matematika in državljanska vzgoja.

Družina Wisdom na katamaranu FOTO: Profimedia