Tujina

Prodali vse, kar so imeli, in se preselili na katamaran

Dallas, 12. 04. 2026 07.40 pred 55 minutami 3 min branja 23

Avtor:
M.P.
Družina Wisdom na katamaranu

Naveličana vsakodnevne rutine sta se ameriška zakonca Justin in Jen Wisdom odločila za drastično spremembo. Kljub očitkom, da sta nora, sta prodala svoje bogato domovanje in se s štirimi sinovi preselila na katamaran. Svoje stroške pa sta na ta način zmanjšala za kar 75 odstotkov. Medtem ko Justin dela na daljavo, se otroci šolajo kar doma.

"Po več kot 20 letih v istem mestu, štirih otrocih, več službah in selitvah iz predmestja v predmestje, kot jih lahko naštejeva, se je Justin nekega dne domov vrnil z noro idejo, da bi kupili katamaran in obpluli svet," je 40-letna Jen Wisdom povedala za portal What's The Jam. Priznava, da je takrat tudi sama pomislila, da je njen soprog izgubil razum.

Povedala je tudi, da z jadranjem pred tem nista imela izkušenj ter da nista poznala nikogar, ki bi se odločil za podoben korak. A postopoma je ob gledanju videoposnetkov družin, ki so sprejele takšno odločitev, mnenje o Justinovi ideji spremenila in želja se je porodila tudi v njej.

Družina Wisdom pred njihovo hišo
Družina Wisdom pred njihovo hišo
FOTO: Profimedia

Ko sta dobila tudi zeleno luč sinov, sta se odločila, da prodajo vse, kar imajo. Obdržali so le nekaj oblačil, orodja in bistvenih stvari, za katere so vedeli, da jim bodo pomagale pri prehodu v življenje na ladji. Občutek, ko so "odvrgli" stvari, ki so jih z leti nevede nabrali, pa je opisala kot osvobajajoč: "Kot da bi pritisnil na gumb za ponastavitev."

Kaj pa je bilo najtežje? "Pustiti za seboj naša dva psa in mačko," je priznala Jen. A ljubljenčke so preselili le k staršem njenega soproga, zato se od njih niso povsem ločili.

Odziv na njihovo odločitev je bil deljen - nekateri so bili navdušeni, drugi zmedeni, spet tretji so bili žalostni. "Nekaj je bilo tudi takšnih, ki so mislili, da smo popolnoma nori," je dejala 40-letnica.

'Udobno življenje z nekaj spremembami'

Še preden so se sicer vselili v svoje novo domovanje, sta se starša o življenju na krovu izobraževala s treningi, nato pa sta iz Dallasa odletela na Grenado, kjer sta 10 dni preživela na krovu svojega katamarana. Sledil je čas za vselitev.

"Življenje na katamaranu se ne razlikuje tako zelo od življenja v hiši," je dejala ter dodala, da je to še vedno precej udobno - imajo mikrovalovno pečico, cvrtnik, pralni stroj, štedilnik, tuše, televizijo in tudi videoigre. "Le razgled je nekoliko boljši," je povedala.

Vseeno pa je selitev prinesla tudi nekaj sprememb - posodo na primer pomivajo ročno, perilo obešajo zunaj, da se suši na soncu, prav tako plujejo po morju. "Ko smo zasidrani, se z gliserjem zapeljemo v najbližje mesto, da nakupimo potrebne zaloge. To je postalo samo po sebi majhna pustolovščina."

Bolj pozorni so medtem tudi na vlago v prostoru, pa na porabo vode in elektrike, medtem ko je opisala tudi bolj strašljive trenutke življenja na morju, kot je močno razburkano morje, plovba ponoči in megla.

Je pa selitev prinesla tudi finančne koristi za družino. Po besedah Jen Wisdom gre namreč največ financ za popravila katamarana, so se pa njihovi mesečni fiksni stroški zmanjšali za kar 75 odstotkov. Sploh če pazijo, kako bodo porabili denar. Sidranje na morju je namreč za razliko od priveza v marini brezplačno, je navedla, prav tako denar prihranijo s kuhanjem, namesto z obiskovanjem restavracij na obali.

Delo in šola kar na krovu katamarana

In kako poteka delo? Njen soprog Justin dela na daljavo kar s katamarana, otroci pa se vsako jutro nekaj ur šolajo doma.

"Delo in šola tečeta dalje, le da v drugačnem okolju," je pojasnila. Pri učenju sledijo navodilom za šolanje na domu iz Teksasa ter se osredotočajo na ključne predmete, kot je branje, slovnica, pisanje, matematika in državljanska vzgoja.

Družina Wisdom na katamaranu
Družina Wisdom na katamaranu
FOTO: Profimedia

A to jim po besedah mame vzame le kakšno uro ali dve na dan: "Uporabljamo mešanico delovnih zvezkov, romanov in spletnega učenja, odvisno od tega, kje smo in kako je videti dan." Sinovi pa ob tem ure preživijo na svežem zraku, kjer se zabavajo in igrajo.

KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
graf
12. 04. 2026 08.31
Kaj pa ko se bodo otroci naveličali morja in izoliranega življenja , kam se bodo pa preselili ker nimajo več doma , v internat ? Življenje na morju za nekaj časa je zanimivo za vsakogar, cel lajf živeti na morju pa to uspe zgolj peščici ljudi ...
Odgovori
0 0
tech
12. 04. 2026 08.29
Koga briga kaj počne ta agresivni narod. Dobro da so na tem svetu samo ene ZDA, ker drugače bi že izumrli.
Odgovori
0 0
4krogci
12. 04. 2026 08.28
Napiste se vse podatke..oz dodajte linke od dolocenih njihovih strani za odrasle…
Odgovori
+1
1 0
strupzdravilo
12. 04. 2026 08.27
žmavc utelešeno zlo
Odgovori
+1
1 0
Jerry321
12. 04. 2026 08.25
Svet gre zaradi desnul tako ali tako v maloro. Tole je odlična opcija da pobegnejo pred temi bud@l@m! na celini!
Odgovori
+3
5 2
Pfolca
12. 04. 2026 08.24
Če bi bil še enkrat mlad te ideje nebi kar tako prekrižal in zavrgel, no je pa velika razlika med obdobjema, neprimerljivo
Odgovori
+2
2 0
August Landmesser
12. 04. 2026 08.30
obdobje je vedno izgovor za premik iz znane cone udobja...
Odgovori
0 0
kita 1111
12. 04. 2026 08.21
Tudi v tem primeru bi morali vprašati starše po zdravi pameti ali imajo res otroci vse kar potrebujejo za normalno otroštvo in vzgojo
Odgovori
-3
2 5
NotMe
12. 04. 2026 08.20
Ne vem, ali je ateju kdo povedal, da bo čez 40 let star 80, imel pa bo plastično lupino vredno 1500 dolarjev. In da bodo otroci štartali iz popolne nule? Sorry, takle katamaranček stane morda 50.000-100.000, če do 40 leta nisi tega sposoben prišparat, potem bolje, da se ne greš. S krčenjem stroškov je pa verjetno mislil na kredit za hišo? A da bi pa vzel še en kredit za katamaran in dal hišo v najem ter odplačeval oboje s plačo in najemnino, to mu pa ni potegnilo? Pa bi komot seštrikal skupaj, glede na to, da mu zdaj ostaja 75% dohodkov in bi imel gotovo še kakega jurja ali dva od najemnine in bi to v 5 letih max odplačalo katamaran. Skratka, ne dajat idej finančno nepismenim
Odgovori
-4
2 6
kryptix
12. 04. 2026 08.30
Ni vseh podatkov. Da pa uživajo 365dni/leto pa močno dvomim. 100m jahte so po nekaj tednih kot zapor kaj šele nek katamaran pa če je dolg 60m je filing po nekaj tednih kot da si ena tistih sardin v konzervi.
Odgovori
-1
0 1
August Landmesser
12. 04. 2026 08.35
pa ti si genij vlaganja...predvidevam da imaš 40. let ...precej dobro hišo, 4 otroke in dokaj velik katamaran in si ves čas v bistvu na dopustu od koder delaš 8h dnevno ...
Odgovori
0 0
August Landmesser
12. 04. 2026 08.17
zelo pametna in zdrava odločitev...čestitke
Odgovori
+1
3 2
NotMe
12. 04. 2026 08.21
Super res, čez 20 let brez vsega, razen če ima odličnega brokerja, da bo višek denarja tako vložil, da bo imel čez 20 let za dve hiši, ko z umetnim kolkom ne bo več mogel jadrat
Odgovori
-2
2 4
Delavec_Slo
12. 04. 2026 08.16
Vau, samo manjka še, da so zasidrani na hrvatiji!
Odgovori
+0
2 2
Gustibus
12. 04. 2026 08.12
Kakšna je razlika med avstrijskim Fritzl-om in temi. Nobene. Otroci nimajo družbe drugih otrok.
Odgovori
-3
3 6
Pfolca
12. 04. 2026 08.20
To vidiš ti, ne vem od kod ti asociacija na Fritzla, sumljiv si ti meni
Odgovori
+2
3 1
August Landmesser
12. 04. 2026 08.23
za 5 avtobusov neumnosti v enem stavku...Otroci niso zaprti ampak več ali manj na svežem zraku, kar ti in tvoji ne boste nikoli...socialne stike imajo vedno ko gredo na obalo in to zelo kvalitetne , široke...vsestranske , večjezične , z veliko kuturami...itd itd....
Odgovori
+2
4 2
Žmavc
12. 04. 2026 08.07
Prepričan sem, da je bila to njena ideja. Pa mu jo je vsilila na njegovi podzavestni ravni. Ženske so pokvarjena bitja, do obisti. Če ima idejo, je izrecno za njeno korist. Ni zaman rek, ki pravi, "če hudič ne zmore, ženska pripomore". Že sveto pismo se začne s tem pokvarjenim bitjem. Ženska = kača.
Odgovori
-5
5 10
Yarmouth lad
12. 04. 2026 08.15
Ti imas hud problem...
Odgovori
+3
8 5
Martinović
12. 04. 2026 08.15
Tega pregovora nisem slišal 50 let, oče je pogosto to govoril. Dokler ni več zdržal in je šel od doma. Očitno sem to resnico (in pregovor) potlačil v podzavest.
Odgovori
-2
3 5
August Landmesser
12. 04. 2026 08.20
mizoginja je tipična za zmavce in janševike...Stroka je dvignila roke od njih ...to imajo gensko kot strah
Odgovori
+0
2 2
abmam
12. 04. 2026 08.20
Kljub krutosti, nekaj zrna soli je v tem.
Odgovori
-1
1 2
strupzdravilo
12. 04. 2026 08.22
fuj
Odgovori
-2
1 3
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Skrivnost Bitcoina razkrita? Britanski strokovnjak glavni 'osumljenec'
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Sanjski moški
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
