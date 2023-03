Profesionalna hokejistka, ki je šla po pomoč za svojega sina in utonila

Šahida je bila stara le 27 let, ko je migrantski čoln v nedeljo potonil ob vzhodni obali Kalabrije. Potniki na krovu so prihajali iz Afganistana, Somalije, Sirije, Pakistana, Iraka in Irana – vsi so skušali nezakonito priti v Evropo. Na lesenem čolnu naj bi bilo približno 200 ljudi, več kot 60 jih je umrlo.

Ona je imela poseben razlog za to nevarno potovanje. "Eden in edini razlog, da se je odločila za to, je bil njen triletni sin. Njegovo stanje je slabo. Ko ga je pri 40 dneh zaradi visoke vročine zadela kap, je bil poškodovan del njegovih možganov, eno stran telesa ima paralizirano," je pojasnila Sadia.

Čeprav so ga pregledali zdravniki v različnih bolnišnicah v Karačiju, mu niso mogli pomagati. Šahidi so predlagali, naj ga odpelje na zdravljenje v tujino.

Šahida, sicer profesionalna hokejistka pakistanske reprezentance in igralka nogometa, je postajala vse bolj obupana. Živela je v Beludžistanu, redko poseljeni in obubožani provinci Pakistana, in je bila del Hazarov, manjšinske šiitske skupnosti, ki je pogosto tarča skrajnih skupin. Čeprav je zaradi svojega poklica pogosto potovala v tujino, vključno s Singapurjem, Tajsko, Hongkongom in Iranom, ni bila dobro plačana. "Rekla je, da svojega sina ne more več gledati takega, da si želi, da bi lahko hodil kot normalni otroci, to je bila njena edina želja. Včasih nas je spravljala v smeh, sama pa je jokala. Kadar koli ga je pogledala, so se ji oči napolnile s solzami," je še povedala Sadia.

A skromno življenje ni bilo razlog, da se je podala iz države. Odšla je zaradi sina. "Ljudje odhajajo iz obupa, nimajo izbire," pravi Sadia. "Naša vlada ne pomaga svojim ljudem, vidite lahko, kakšna je inflacija in kakšni so življenjski stroški."

Družina je za nesrečo izvedela iz medijev. Od objave te informacije ni z njimi stopil v stik nihče. "To je bil sodni dan za nas," še pravi Sadia. Vsak dan jih obiskujejo prijatelji in žalujejo, pred hišo se zbirajo lokalni mediji. "Vse od dneva, ko smo izvedeli, da je ni več, samo mi in naš Bog vemo, kako se počutimo. Želimo, da nam oblasti čim prej predajo njeno truplo. Ničesar več ne potrebujemo od nikogar," je zaključila žalostno zgodbo.