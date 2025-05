Srbski profesorici, ki gladovno stavka, odredili hišni pripor

Prizivno sodišče v Novem Sadu je danes po hitrem postopku odločalo o pritožbah zagovornikov na podaljšanja pripora šestim aktivistom, k čemur so z blokadami in protesti pred novosadskim sodiščem več dni pozivali študenti in državljani.

Za tri aktiviste, med njimi tudi gimnazijsko profesorico Marijo Vasić, je namesto pripora odredilo hišni pripor. Za preostale tri je predmet vrnilo prvostopenjskemu sodišču v ponovno odločanje, poroča portal N1 Srbija. Študenti so medtem sporočili, da bodo blokado sodišča nadaljevali, dokler iz pripora ne bodo izpustili vseh šest aktivistov.

Aktiviste so pridržali 14. marca, dan pred množičnim protestom v Beogradu, državno tožilstvo v Novem Sadu pa je proti njim vložilo obtožnico zaradi ogrožanja ustavne ureditve in državne varnosti. Šest obtoženih, ki jim je sodišče minuli teden za 30 dni podaljšalo pripor, je priprtih že več kot dva meseca, šest pa jih ni v Srbiji, zato je tožilstvo zanje predlagalo sojenje v odsotnosti.