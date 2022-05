Proizvajalec: Na voljo je dovolj cepiva proti opičjim kozam

Trenutno lahko podjetje izdela približno 30 milijonov odmerkov cepiva na leto, je dejal tiskovni predstavnik podjetja Rolf Sass Sorensen . Kot je dodal, je povpraševanja za cepivo veliko, a ni navedel, katere države so ga že kupile. Nemški minister za zdravje Karl Lauterbach je sicer dejal, da je Nemčija že naročila do 40.000 odmerkov cepiva.

Cepivo podjetja Bavarian Nordic je bilo prvotno razvito v nemški podružnici v Martinsriedu pri Münchnu na podlagi sodelovanja z ameriško vlado. Po napadu na Svetovni trgovinski center leta 2001 se je namreč Washington bal, da bi lahko prihodnji napadi vključevali širjenje virusa črnih koz.

Ameriške oblasti so tako načrtovala cepljenje celotnega prebivalstva proti črnim kozam, je pojasnil Sorensen in opozoril, da so imela starejša cepiva precejšnje stranske učinke. "Zato so nas prosili, naj naredimo boljšo in novejšo generacijo cepiva, ki je zdaj varna," je dodal.