Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Proizvajalec sesalnikov Roomba v stečaj

Washington, 15. 12. 2025 16.12 pred 1 uro 2 min branja 24

Avtor:
M.S. STA
Roomba

Ameriško podjetje Irobot, ki med drugim proizvaja robotske sesalniki Roomba, je zaprosilo za uvedbo postopka zaščite pred upniki oz. stečaj po 11. poglavju ameriške stečajne zakonodaje. Podjetje bo prevzel njegov glavni proizvodni partner, kitajski Picea Robotics, so sporočili iz Irobota.

V skladu z načrtom prestrukturiranja bo podjetje Picea Robotics, ki ima sedež v kitajskem mestu Shenzen, prevzelo 100-odstotni lastniški delež podjetja Irobot.

V podjetju Irobot pričakujejo, da bo stečajni postopek zaključen februarja.

Stečajni postopek naj ne bi vplival na delovanje njihove aplikacije, dobavnih verig ali podpore za izdelke, so po poročanju britanskega BBC navedli pri Irobotu.

Podjetje je bilo zaradi zahtevnega konkurenčnega položaja prisiljeno znižati cene in vlagati velike vsote v novo tehnologijo, je razvidno iz dokumentov, ki jih je podjetje vložilo v nedeljo.

Roomba
Roomba
FOTO: Shutterstock

Težave pa so podjetju povzročile tudi visoke carine. Predsednik ZDA Donald Trump je namreč uvedel 46-odstotne carine na uvoz blaga iz Vietnama, kjer se proizvaja večino naprav podjetja Irobot za ameriški trg. Kot so navedli v podjetju, so se stroški posledično zvišali za 23 milijonov dolarjev (19,5 milijona evrov).

Irobot je bilo ustanovljeno leta 1990 in se je sprva osredotočalo na obrambno in vesoljsko tehnologijo, leta 2002 pa je z Roombo vstopil na trg robotskih sesalnikov.

Kot poroča BBC, ima Roomba v ZDA na področju robotskih sesalnikov približno 42-odstotni tržni delež, na Japonskem pa 65-odstotnega. Zadnjih nekaj let se je podjetje sicer soočalo s hudo konkurenco iz Kitajske.

Za nakup podjetja Irobot se je pred časom zanimal ameriški spletni velikan Amazon, a je od prevzema lani odstopil zaradi pomislekov Evropske komisije.

irobot roomba

Štiri obtožnice zaradi rušenja generalštaba, Vučić napoveduje pomilostitve

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Damir Secki
15. 12. 2025 17.28
valda, ce nimajo za burek proti kitajski konkurenci ... roborock jih je recimo pokosil po celi crti... kljub temu,m da so ti robotski sesalniki vsi bli klicani prakticno roomba... mi grejo na jetra stagnantna podjetja, ki po fenomenalnih inovacijah, zivijo na lovorikah.... nickoliko jih je... namesto da bi naprej delali na inovacijah
Odgovori
0 0
Pamir
15. 12. 2025 17.27
Rdeči komunisti Kitajci so neustavljivi.Razen če bodo sds ovci vložili interpelacijo proti prevzemu ameriškega podjetja.
Odgovori
0 0
enapi
15. 12. 2025 17.25
Bravo trump 👏👏👏
Odgovori
+2
2 0
Rock8
15. 12. 2025 17.24
Prov,itak je to sesalec za lenuhe,pa še neučinkovit je
Odgovori
-3
0 3
3320.
15. 12. 2025 17.23
Ko je moja rekla da bi i mela rumbo, sem ji reku da lahko dobi nov đoger.
Odgovori
-2
0 2
proofreader
15. 12. 2025 17.14
Bravo, Kitajci bodo imeli sedaj načrte stanovanj in možnost poslušanja.
Odgovori
-1
2 3
kolodvor
15. 12. 2025 17.24
In kakšna razlika je ko jo majo Američani?
Odgovori
+1
1 0
JanezNovak13
15. 12. 2025 17.11
Kupec bo poravnal vse dolgove in še vrednost podjetja in na koncu bo posloval z dobičkom. Le zakaj bi drugače šel v nakup?
Odgovori
+2
4 2
Infiltrator
15. 12. 2025 17.09
Začelo se je.....
Odgovori
+5
7 2
Minifa
15. 12. 2025 17.04
Takole so prišli v Velenjakovac rešiti uničeno, potopljeno FIRMO GORENJE, noter je bilo kar 60 rdečih direktorjev, ki so se do milega konca samo praskali po jajcih z Bobincem vred..Vse so Kitajci prvo nagnali in Dermolu povedali konec je z komunizmom on tega še danes ne čeprav so odrobili bučo njegovemu vodji, papežu zločincu Josipu Brozu..Baje so še na vratarja ,mačkon kanto za smeti vzeli HIPOTEKO..
Odgovori
+2
9 7
Pat kabala
15. 12. 2025 17.16
To lahko tudi jaz potrdim iz prve roke, obiskov v gorenju.
Odgovori
+1
2 1
3320.
15. 12. 2025 17.26
V dveh mesecih sem bil 3 krat na razgovoru za službo v Gorenju, reku sem jim da me ne zanima, da so firma brez perspektive in da se vratarji obnašajo kot v taborišču, na vseh treh swm bil izbran kot primeren kandidat, to je bilo pred kitajskim prevzemom.
Odgovori
+0
1 1
petka5
15. 12. 2025 16.59
Podobno lahko pricakujemo od sdsovcev pri nas
Odgovori
+0
7 7
petka5
15. 12. 2025 16.59
Evo Trumpa kako skrbi za domace gospodarstvo
Odgovori
+9
12 3
Rdečimesečnik
15. 12. 2025 16.56
Kitajce treba ustaviti cel svet 100% carine drugac bomo šli pa pa
Odgovori
-7
4 11
4krogci
15. 12. 2025 17.05
Prepozno…k se vse izdeluje tam k je kao cenejse…tko da zdej izdelek ki ga zasnovas pri nas in izdelujes na kitajskem placas se carino na njega 🤣
Odgovori
+3
4 1
modrook
15. 12. 2025 16.53
Krump v svojem sijaju
Odgovori
+9
10 1
4krogci
15. 12. 2025 16.50
No sam imejte v mislih koga boste volili, da nebo se pri nas uvedenih kaksnih podobnih carin in stecajev podjetji….hja kar ni uspelo s tajkunskimi prevzemi (zidar,bavcar,..) bi lahko komu prislo na pamet da sledi svojmu idolu in resi z carinami!
Odgovori
-1
4 5
Anonymus3579
15. 12. 2025 16.46
Kitajska konkurenca je naredila premik, Xiaomi, Huawei, itd...
Odgovori
+10
10 0
daiči
15. 12. 2025 16.46
Narod po svetu je pogruntu da so te male predrage škatle od sesavco en velk nat*g.
Odgovori
-4
5 9
thetech
15. 12. 2025 17.01
Odlična zadeva! Ti pa zaradi mene lahko vsak dan goniš metlo.
Odgovori
+10
10 0
poper00
15. 12. 2025 17.20
Daiči ne na pamet.Pa zakaj komentirate nekaj o čemu nimate pojma.
Odgovori
+3
3 0
Drugorazredni Turk
15. 12. 2025 16.43
Rad bi kot prvi čestital trumpu za carine.
Odgovori
+10
13 3
bibaleze
Portal
Sin osumljen umora slavnega režiserja
Otrok in prazniki: ključni pogovori, ki olajšajo družinska srečanja
Otrok in prazniki: ključni pogovori, ki olajšajo družinska srečanja
Rešil je njene čevlje – in osvojil njeno srce
Rešil je njene čevlje – in osvojil njeno srce
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
zadovoljna
Portal
Kaj nam je o samozavesti in kemiji razkril seksi Slovenec leta 2025?
Srce parajoča želja, ki bo ostala neizpolnjena
Srce parajoča želja, ki bo ostala neizpolnjena
Izve, da je noseča, vendar ne ve, kdo je oče otroka
Izve, da je noseča, vendar ne ve, kdo je oče otroka
5 božičnih filmov, ki si jih mora ogledati vsak
5 božičnih filmov, ki si jih mora ogledati vsak
vizita
Portal
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi
Zakaj se zjutraj zbudite s suhimi usti? 6 možnih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj se zjutraj zbudite s suhimi usti? 6 možnih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?
Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?
cekin
Portal
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Pametna izbira prazničnih daril 2025: trendi in pravila bontona
Pametna izbira prazničnih daril 2025: trendi in pravila bontona
Praktični nasveti za pametno nakupovanje v prazničnem času
Praktični nasveti za pametno nakupovanje v prazničnem času
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
moskisvet
Portal
Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj
Pred vsemi se je podelal v hlače
Pred vsemi se je podelal v hlače
Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?
Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?
Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila
Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila
dominvrt
Portal
Preprost trik, s katerim boste odstranili madež rdečega vina
Ustvarite svojo sanjsko gaming sobo kar doma
Ustvarite svojo sanjsko gaming sobo kar doma
Enostavni triki za popestritev kopalnice
Enostavni triki za popestritev kopalnice
Tako bo vaše oprano perilo pozimi hitreje suho
Tako bo vaše oprano perilo pozimi hitreje suho
okusno
Portal
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Najboljši način, da porabite prezrele banane
Najboljši način, da porabite prezrele banane
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
voyo
Portal
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1416