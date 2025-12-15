Proizvajalec sesalnikov Roomba v stečaj

Podjetje je bilo zaradi zahtevnega konkurenčnega položaja prisiljeno znižati cene in vlagati velike vsote v novo tehnologijo, je razvidno iz dokumentov, ki jih je podjetje vložilo v nedeljo.

Stečajni postopek naj ne bi vplival na delovanje njihove aplikacije, dobavnih verig ali podpore za izdelke, so po poročanju britanskega BBC navedli pri Irobotu.

V skladu z načrtom prestrukturiranja bo podjetje Picea Robotics, ki ima sedež v kitajskem mestu Shenzen, prevzelo 100-odstotni lastniški delež podjetja Irobot.

Težave pa so podjetju povzročile tudi visoke carine. Predsednik ZDA Donald Trump je namreč uvedel 46-odstotne carine na uvoz blaga iz Vietnama, kjer se proizvaja večino naprav podjetja Irobot za ameriški trg. Kot so navedli v podjetju, so se stroški posledično zvišali za 23 milijonov dolarjev (19,5 milijona evrov).

Irobot je bilo ustanovljeno leta 1990 in se je sprva osredotočalo na obrambno in vesoljsko tehnologijo, leta 2002 pa je z Roombo vstopil na trg robotskih sesalnikov.

Kot poroča BBC, ima Roomba v ZDA na področju robotskih sesalnikov približno 42-odstotni tržni delež, na Japonskem pa 65-odstotnega. Zadnjih nekaj let se je podjetje sicer soočalo s hudo konkurenco iz Kitajske.

Za nakup podjetja Irobot se je pred časom zanimal ameriški spletni velikan Amazon, a je od prevzema lani odstopil zaradi pomislekov Evropske komisije.