Proizvajalec sesalnikov Roomba v stečaj

V skladu z načrtom prestrukturiranja bo podjetje Picea Robotics, ki ima sedež v kitajskem mestu Shenzen, prevzelo 100-odstotni lastniški delež podjetja Irobot.
V podjetju Irobot pričakujejo, da bo stečajni postopek zaključen februarja.
Stečajni postopek naj ne bi vplival na delovanje njihove aplikacije, dobavnih verig ali podpore za izdelke, so po poročanju britanskega BBC navedli pri Irobotu.
Podjetje je bilo zaradi zahtevnega konkurenčnega položaja prisiljeno znižati cene in vlagati velike vsote v novo tehnologijo, je razvidno iz dokumentov, ki jih je podjetje vložilo v nedeljo.
Težave pa so podjetju povzročile tudi visoke carine. Predsednik ZDA Donald Trump je namreč uvedel 46-odstotne carine na uvoz blaga iz Vietnama, kjer se proizvaja večino naprav podjetja Irobot za ameriški trg. Kot so navedli v podjetju, so se stroški posledično zvišali za 23 milijonov dolarjev (19,5 milijona evrov).
Irobot je bilo ustanovljeno leta 1990 in se je sprva osredotočalo na obrambno in vesoljsko tehnologijo, leta 2002 pa je z Roombo vstopil na trg robotskih sesalnikov.
Kot poroča BBC, ima Roomba v ZDA na področju robotskih sesalnikov približno 42-odstotni tržni delež, na Japonskem pa 65-odstotnega. Zadnjih nekaj let se je podjetje sicer soočalo s hudo konkurenco iz Kitajske.
Za nakup podjetja Irobot se je pred časom zanimal ameriški spletni velikan Amazon, a je od prevzema lani odstopil zaradi pomislekov Evropske komisije.
