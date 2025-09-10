Proizvajalec zdravila Ozempic bo ukinil 9000 delovnih mest

Kot je sporočilo podjetje, bodo število zaposlenih zmanjšali za 11 odstotkov oziroma 9000, od tega 5000 na Danskem. S to potezo bodo predvidoma prihranili osem milijard danskih kron (1,07 milijarde evrov).

Novo Nordisk je zaradi velikega povpraševanja po zdravilu za sladkorno bolezen Ozempic, ki je vse bolj priljubljeno tudi za hujšanje, pred časom veljal za ljubljenca vlagateljev, poroča AFP. Posledično so se delnice podražile, danski farmacevt pa je za nekaj časa postal najvrednejše podjetje v Evropi.