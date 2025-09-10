Svetli način
Tujina

Proizvajalec zdravila Ozempic bo ukinil 9000 delovnih mest

Koebenhavn, 10. 09. 2025 19.08 | Posodobljeno pred 9 dnevi

STA , L.M.
Danski farmacevtski velikan Novo Nordisk bo ukinil 9000 delovnih mest. Podjetje, ki med drugim proizvaja zdravilo Ozempic, je bilo pred časom izjemno priljubljeno med vlagatelji, zaradi vse večje konkurence pa se je njegova prodaja upočasnila.

Kot je sporočilo podjetje, bodo število zaposlenih zmanjšali za 11 odstotkov oziroma 9000, od tega 5000 na Danskem. S to potezo bodo predvidoma prihranili osem milijard danskih kron (1,07 milijarde evrov).

Novo Nordisk je zaradi velikega povpraševanja po zdravilu za sladkorno bolezen Ozempic, ki je vse bolj priljubljeno tudi za hujšanje, pred časom veljal za ljubljenca vlagateljev, poroča AFP. Posledično so se delnice podražile, danski farmacevt pa je za nekaj časa postal najvrednejše podjetje v Evropi.

Ozempic
Ozempic FOTO: Profimedia

Podjetje je nato začelo množično zaposlovati, pri čemer je število zaposlenih povečalo s 43.700 v letu 2020 na trenutnih 78.400.

Vrednost delnic pa je lani začela padati, potem ko se je prodaja upočasnila na račun vedno večje konkurence v ZDA, ki je ključni trg za Novo Nordisk.

"Naši trgi se razvijajo, zlasti na področju debelosti. Konkurence je vse več. Tudi naše podjetje se mora razvijati," je v sporočil izvršni direktor podjetja Novo Nordisk Mike Doustdar.

