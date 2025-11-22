Proizvajalkam nafte uspelo: brez načrta za prehod od fosilnih goriv

Medtem ko države zaradi ostrih nasprotovanj držav proizvajalk nafte na čelu s Savdsko Arabijo in njenimi zaveznicami, kot so Združeni arabski emirati, Indija in Bolivija, niso uspele doseči soglasja, da bi v zaključne sklepe konference umestile globalni načrt za prehod od fosilnih goriv, pa ti vsebujejo poziv državam, naj na prostovoljni bazi pospešijo svoje podnebne ukrepe, in pri tem upoštevajo sporazum o prehodu od fosilnih goriv, ki so ga države potrdile pred dvema letoma na podnebni konferenci v Dubaju.
Brazilija se je sicer zavezala, da bo dialog o dosegu globalnega načrta za prehod od fosilnih goriv med državami peljala naprej tudi po zaključku COP30, je na plenarni seji napovedal predsedujoči COP30 Andrea Correa do Lago.
"Vem, da so imeli nekateri od vas višje ambicije. Vem, da bodo mladi in civilna družba zahtevali, da storimo več," je poudaril do Lago in dodal, da si bo v prihodnjem letu prizadeval za napredek na tem področju.
Napovedal je aktivnosti za oblikovanje dveh načrtov - enega za ustavitev krčenja gozdov in enega za prehod od fosilnih goriv, ki pa ne bosta del uradnega procesa pod okriljem ZN. V prihodnjih mesecih namerava Brazilija organizirati tudi pogovore na visoki ravni, ki jih bo vodila znanost in v katere bodo vključili predstavnike vlad, industrije in civilne družbe. V okviru tega bo potekala tudi prva konferenca o postopnem opuščanju fosilnih goriv aprila prihodnje leto v Kolumbiji.
Države v zaključnih sklepih med drugim pozivajo tudi k prizadevanjem razvitih državah za vsaj potrojitev sredstev do leta 2035, s katerimi bi pomagale revnejšim državam pri prilagajanju na posledice podnebnih sprememb. Besedilo tudi jasno določa, da gre za sredstva, ki so del lani v Bakuju sprejetega finančnega cilja, na podlagi katerega morajo bogate države državam v razvoju do leta 2035 zagotoviti 300 milijard dolarjev na leto za financiranje podnebnih ukrepov.
V razpravi na plenarni seji je sicer več držav, kot so Čile in Panama, kritiziralo predsedstvo COP30, da ni zagotovilo transparentnega pogajalskega procesa. Zaradi proceduralnega zapleta je brazilsko predsedstvo trenutno prekinilo nadaljevanje seje.
