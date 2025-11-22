Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Proizvajalkam nafte uspelo: brez načrta za prehod od fosilnih goriv

Belem, 22. 11. 2025 19.15 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
11

Predstavniki držav na podnebni konferenci ZN v Belemu (COP30) so na zaključni plenarni seji potrdili sveženj zaključnih sklepov oziroma tako imenovan Belemski paket, ki pa ne vsebuje načrta za prehod od fosilnih goriv. Se je pa Brazilija zavezala, da bo v prihodnjih mesecih nadaljevala dialog o tem vprašanju.

Medtem ko države zaradi ostrih nasprotovanj držav proizvajalk nafte na čelu s Savdsko Arabijo in njenimi zaveznicami, kot so Združeni arabski emirati, Indija in Bolivija, niso uspele doseči soglasja, da bi v zaključne sklepe konference umestile globalni načrt za prehod od fosilnih goriv, pa ti vsebujejo poziv državam, naj na prostovoljni bazi pospešijo svoje podnebne ukrepe, in pri tem upoštevajo sporazum o prehodu od fosilnih goriv, ki so ga države potrdile pred dvema letoma na podnebni konferenci v Dubaju.

Brazilija se je sicer zavezala, da bo dialog o dosegu globalnega načrta za prehod od fosilnih goriv med državami peljala naprej tudi po zaključku COP30, je na plenarni seji napovedal predsedujoči COP30 Andrea Correa do Lago.

Predsedujoči COP30 Andrea Correa do Lago
Predsedujoči COP30 Andrea Correa do Lago FOTO: AP

"Vem, da so imeli nekateri od vas višje ambicije. Vem, da bodo mladi in civilna družba zahtevali, da storimo več," je poudaril do Lago in dodal, da si bo v prihodnjem letu prizadeval za napredek na tem področju.

Napovedal je aktivnosti za oblikovanje dveh načrtov - enega za ustavitev krčenja gozdov in enega za prehod od fosilnih goriv, ki pa ne bosta del uradnega procesa pod okriljem ZN. V prihodnjih mesecih namerava Brazilija organizirati tudi pogovore na visoki ravni, ki jih bo vodila znanost in v katere bodo vključili predstavnike vlad, industrije in civilne družbe. V okviru tega bo potekala tudi prva konferenca o postopnem opuščanju fosilnih goriv aprila prihodnje leto v Kolumbiji.

Kolumbijski delegati na COP30
Kolumbijski delegati na COP30 FOTO: AP

Države v zaključnih sklepih med drugim pozivajo tudi k prizadevanjem razvitih državah za vsaj potrojitev sredstev do leta 2035, s katerimi bi pomagale revnejšim državam pri prilagajanju na posledice podnebnih sprememb. Besedilo tudi jasno določa, da gre za sredstva, ki so del lani v Bakuju sprejetega finančnega cilja, na podlagi katerega morajo bogate države državam v razvoju do leta 2035 zagotoviti 300 milijard dolarjev na leto za financiranje podnebnih ukrepov.

V razpravi na plenarni seji je sicer več držav, kot so Čile in Panama, kritiziralo predsedstvo COP30, da ni zagotovilo transparentnega pogajalskega procesa. Zaradi proceduralnega zapleta je brazilsko predsedstvo trenutno prekinilo nadaljevanje seje.

podnebni vrh cop30 fosilna goriva načrt prehod
Naslednji članek

Dolgoletnega sodelavca Zelenskega iščejo s tiralico

SORODNI ČLANKI

Protestniki vdrli na prizorišče podnebne konference v Belemu

Po dveh letih je DZ sprejel podnebni zakon

Evropski komisar pohvalil Slovenijo: Na področju podnebnih politik dela odlično

Podnebni svet za nujno ukinitev subvencij za fosilna goriva

Sprejet dogovor na COP28: 'Omemba fosilnih goriv je zgodovinska'

'Naftna družba našla pot v organizacijo, ki je zadolžena za opuščanje fosilnih goriv'

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jutri_pa_res
22. 11. 2025 20.25
+1
Nihče ne zanika klimatskih sprememb. Gre za to, da nekateri smatrajo, da za to ni odgovoren človek zaradi dviga CO2, ampak da gre za naravna nihanja temperature in mi z našo gonjo proti fosilnim gorivom v bistvu tolčemo po oslovi senci. Recimo v holocenskem toplotnem maksimumu pred 8.000–6.000 leti so bile temperature še za kako stopinjo višje kot danes. Seveda pa malokateri resni strokovnjak upa to javno izražati, ker ga main stream proglasi za neumnega nazadnjaka…
ODGOVORI
1 0
fljfo
22. 11. 2025 20.28
Nobena energija ni zelena, ker je v vsakem primeru porabimo prevec. Treba bo izbrat najboljso med vsemi slabimi...
ODGOVORI
0 0
vlahov
22. 11. 2025 20.10
+4
Nafta je razvoj ... Zelene stranke pa ultra komunistične - to je realnost .
ODGOVORI
6 2
9876543
22. 11. 2025 20.07
+5
V bistvu gre torej samo za denar, ne za ukrepe.
ODGOVORI
5 0
NeXadileC
22. 11. 2025 20.02
+4
To vse je utopija, ki so je razvili v religijo, ki jo koristijo za zaslužke izključno, pričevši s takšnimi srečanji.
ODGOVORI
4 0
galeon
22. 11. 2025 20.01
+5
Fosilnih goriv je v izobilju, nikoli jih ne bo zmanjkalo, cene so nizke, uporabnost prevelika, da bi se jih dalo ukinit. Te vroče sanje so samo v glavah neumnih politikov EU.
ODGOVORI
6 1
mojito88521
22. 11. 2025 19.35
+4
Zakaj imam občutek, da bo večina od teh 300 milijard letno poniknila neznano kam. Podnebne spremembe jemljemo preveč lahkotno in brez prave vizije kaj narediti. Večina ljudi bi le gledala nase in uživala.
ODGOVORI
5 1
lakala28
22. 11. 2025 19.31
+5
Sem prvi za zeleni prehod, a se bojim, da ga zaenkrat nimamo. Sončne elektrarne so se sfižile in postale breme za elektro firme, tako da začeli investitorje ornk odirati, za vodik je očitno še prezgodaj, vetrnice so globalno izguba, saj za proizvodnjo požrejo več elektrike, kot jo potem proizvedejo, potem se pa počasi neha. Zaenkrat je rešitev avtomobil, ki bo imel porabo 3l/100 km. A glej ga zlomka: če je to dizel, je baje bolj umazan, kot 7 litrov bencina na 100 km. Razumi, kdor more.
ODGOVORI
7 2
jedupančpil
22. 11. 2025 19.38
-4
kot vedno, naftni lobi je močen in spet hocejo poteptat zadeve; z lazmi, podtikanji in dezinformacijami ...tako to gre, k sreč je Musk naredu preboj s Teslo; bo še kej za izboljšat, utišal pa štroma ne bodo več
ODGOVORI
1 5
lakala28
22. 11. 2025 19.45
+3
Štrom so utišale elektro firme ne naftni lobiji. Če ne verjamete, si omislite sončno elektrarno, pa vam bo jasno o čem govorim. Če mate električni avto z veliko porabo in veliko potrebo po elektriki, potem še že mogoče, sicer pa niti slučajno. Trenutna meja za vsaj malo rentabilno fotovoltaiko je najmanj 650 kWh mesečne porabe (poleti). Ker ne smete več imeti dvotarifnega merjenja, ker vam elektro ne odkupi niti miliwata, ker iz omrežja porabljeno elektriko plačate po višji ceni kot je višja tarifa pri dvotarifnem merjenju... Torej? Komu že se to potem lahko splača?
ODGOVORI
4 1
jedupančpil
22. 11. 2025 19.23
+1
podnebni ukrepi 💩💩💩💩
ODGOVORI
4 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363