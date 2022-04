'Projekt stoletja': Švica želi nevarne radioaktivne odpadke zakopati globoko pod zemljo

V podzemnem mednarodnem laboratoriju Mont Terri, ki zajema 1,2 kilometra predorov, so okoli pet metrov visoke niše, v katerih skladiščijo majhne količine radioaktivnega materiala. Različne načine skladiščenja spremlja na tisoče senzorjev, izvedenih pa je bilo že več kot 170 poskusov za simulacijo različnih faz procesa in reprodukcijo vseh predstavljivih fizičnih in kemičnih učinkov, poroča France 24.

Najbolj strupeni radioaktivni odpadki potrebujejo za povrnitev na naravno raven okoli 200.000 let, pravi geolog Christophe Nussbaum, ki vodi laboratorij. Raziskovalci pa so zdaj želeli ugotoviti, kakšni bi bili učinki skladiščenja, ki bi lahko trajalo tudi milijon let. "To je čas, ki ga potrebujemo za varno skladiščenje odpadkov," pravi strokovnjak. Kot dodaja, so trenutni rezultati obetavni.