Projekt za pomoč migrantom na Poljskem: zelena luč kot simbol za 'migrantom prijazne domove'

Na Poljskem se je v zadnjem času močno povečalo število ljudi, ki poskušajo prečkati mejo z Belorusijo. Poljski odvetnik Kamil Syller ob tem opozarja, da številni migranti ogrožajo svoja življenja, saj se v ledenem vremenu skrivajo v gozdovih, namesto da bi domačine prosili za pomoč. Kot pravi, se migranti namreč bojijo, da bi jih, če bi se izpostavili, poslali nazaj v Belorusijo.

V zadnjih tednih je na Poljskem umrlo najmanj šest migrantov, poroča BBC. Razlog za smrt je najverjetneje podhladitev, saj so temperature na tem območju že padle pod ledišče. Syller, ki živi le pet kilometrov od meje z Belorusijo, je zato na spletu objavil poziv v angleščini, poljščini in arabščini, naj domačini, ki so migrantom pripravljeni pomagati, v svojih domovih prižgejo zeleno luč. Migranti lahko v teh domovih računajo na obrok, oblačila, prvo pomoč in možnost polnjenja telefonov.