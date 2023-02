Promet na evropskih letališčih še za petino nižji kot pred pandemijo

Kot je dodal, je letalski potniški promet okreval kljub geopolitičnim šokom, neugodnim makroekonomskim razmeram, podražitvam vozovnic in še vedno prisotnemu covidu-19. "Če kaj, nas je lansko leto naučilo živeti in potovati s covidom-19," je povzel.

Jankovec je sicer izpostavil, da številke še vedno niso na predkoronski ravni. "Pred nami je še vedno veliko negotovosti, med drugim ni videti konca vojni v Ukrajini," so generalnega direktorja povzeli v združenju. Kljub temu po njegovi oceni obeti za letalski potniški promet ostajajo dobri.

V Grčiji le 1,9 odstotka manj potnikov kot leta 2019

Največjo rast potnikov so lani zabeležila letališča v državah, kjer so bile omejitve leta 2021 še posebej stroge, so zapisali v ACI. V Veliki Britaniji so na letni ravni zabeležili 249-odstotno rast, na Irskem 235-odstotno in na Finskem 187-odstotno.

Nekaj letališč se je po številu potnikov skoraj povsem približalo številkam iz leta 2019. V Grčiji so našteli le 1,9 odstotka manj potnikov kot leta 2019, na Portugalskem jih je bilo 5,8 odstotka manj in v Luksemburgu 6,9 odstotka manj.