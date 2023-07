Na krimskem mostu prišlo do eksplozije, promet je ustavljen

Dodal je, da je na kraj dogodka odšel namestnik predsednika Sveta ministrov Republike Krim Igor Mihajličenko . Aksjonov je prebivalce republike pozval, naj ostanejo mirni in zaupajo le preverjenim virom informacij.

"Promet na Krimskem mostu je bil ustavljen: na območju je prišlo do izrednega dogodka. Delujejo organi pregona in vse pristojne službe. Govoril sem z ministrom za promet Ruske federacije Vitalijem Genadijevičem Saveljevom , sprejemajo se ukrepi za ponovno vzpostavitev razmer. Ohranjamo stike s kolegi iz Krasnodarske regije," je zapisal Aksjonov na svojem Telegram profilu, poroča tiskovna agencija Tass.

Na Krimskem mostu naj bi bil poškodovan otrok, ki so mu diagnosticirali poškodbo glave, je sporočil telegramski kanal operativnega štaba regije Krasnodar.

Rusko ministrstvo za promet je sporočilo, da eksplozija ni vplivala na nosilce mostu in da je bila poškodovana le cestna površina. Zaprt naj bi bil tudi trajektni prehod, ki poteka vzporedno z mostom, ruska državna medijska agencija Tass pa navaja lokalnega železniškega operaterja, ki je dejal, da bi bil lahko prizadet tudi železniški promet.

Rusija si je leta 2014 priključila Krim, vendar je polotok mednarodno priznan kot del ukrajinskega ozemlja. Most, ki Krim povezuje s Krasnodarjem, je pomembna povezava za prevoz zalog za ruske vojake, ki se borijo v Ukrajini. Poleg tega ima most za Rusijo "velik strateški in simbolni pomen", kot je dejal ruski predsednik Vladimir Putin.

Skoraj 19 kilometrov dolg most, znan tudi kot Kerški most, je najdaljši v Evropi in omogoča tako cestni kot železniški promet.

Most je bil močno poškodovan že 8. oktobra, ko je eksplodirala cisterna z gorivom in uničila velik del ceste.

Provokacija Moskve?

Incident na Krimskem mostu bi lahko bil provokacija Moskve, je za Reuters povedala tiskovna predstavnica južnega poveljstva ukrajinskih oboroženih sil Natalia Humeniuk.

"Ustvarjanje takšnih provokacij, o katerih okupacijske oblasti Krima takoj in zelo glasno poročajo, je tipičen način, kako oblasti na Krimu in agresorska država Rusija rešujejo probleme," je dodala Humeniukova.