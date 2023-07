Promet s Krima spet stekel, na jugu in vzhodu Ukrajine novi napadi

Ruski uradniki so po eksploziji na krimskem mostu, ki kot edini povezuje polotok Krim s celinsko Rusijo, že začeli s preiskavo napada. Ta je v ponedeljek zjutraj poškodoval del ceste, zaradi česar so most zaprli.

Putin: Odgovorili bomo na napad. Čez noč zračni napadi nad Ukrajino

Že včeraj je ruski predsednik Vladimir Putin dejal, da bo zunanje ministrstvo na napad odgovorilo. Obsodil je smrt ruskih staršev ter posebej izpostavil, da Kremelj ceste že nekaj časa ne uporablja več v vojaške namene.

Iz Ukrajine so nato danes zjutraj poročali o obsežnih nočnih napadih iz zraka. Ruske rakete naj bi bile usmerjene predvsem proti jugu in vzhodu Ukrajine. V Mikolajevu, Donecku, Odesi, Zaporožju in Dnepru so opazili brezpilotne letalnike, na območje Poltave, Harkova in Kirovorada pa naj bi Rusija izstrelila še balistične rakete.