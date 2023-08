Prometni zamašek v Panami: na vsaki strani prekopa čaka 200 ladij

V Panamskem prekopu imajo težave. Zaradi pomanjkanja dežja in posledično nizke gladine vode se v prekopu na obeh straneh ozkega dela celine nabirajo tovorne ladje, ki ne smejo na drugo stran. Na vsaki strani jih je okoli 200. Da bi znižale težo in tako ob dovoljenju morebiti nadaljevale pot, v pristaniščih puščajo na stotine zabojnikov s pohištvom, kostumi za noč čarovnic in božičnimi drevesci.

Panama na svetovni lestvici držav po količini padavin zaseda peto mesto. Obilne in pogoste padavine pa so ključnega pomena za delovanje Panamskega prekopa, pomembne vodne bližnjice, ki povezuje Tihi ocean in Atlantik. A letos je dežja za do polovico manj kot ponavadi, na nizki gladini v prekopu pa bi lahko ogromne in težke tovorne ladje nasedle. Uprava prekopa se je tako v drugem tednu avgusta zaradi zgodovinskega pomanjkanja vode odločila, da omeji najvišjo dovoljeno težo, s tem pa več kot sto ladij na obeh straneh celine prisilila v čakanje. Prav tako je omejila število ladij v plovbi čez kanal. A če so sprva prevozniki tovora in upravniki prekopa menili, da se bo težava hitro rešila, so se zmotili, saj je na čakalni listi po treh tednih več sto ladij, piše Reuters. Kot izpostavlja The Wall Street Journal, naj bi bilo na vsaki strani kanala približno 200 plovil. Navadno okoli kanala na prečkanje čaka okoli 90 ladij.

Vodni zamašek, ki je nastal na stiku Amerik, bi lahko pomembno vplival na svetovno trgovino, saj pomorski promet predstavlja kar 80 odstotkov dobav. Ladje za seboj puščajo kontejnerje, alternativa pot okoli Južne Amerike Ker se lažje ladje lahko podajo čez prekop, se večje in bolj natovorjene odločajo za raztovarjanje. V pristaniščih tako puščajo na stotine kontejnerjev, v katerih so pohištvo, kostumi za noč čarovnic in umetne božične jelke. Tiste, ki tovora ne želijo oddati, pa se morajo sprijazniti s čakanjem ali ubrati alternativno pot, ki vodi okoli južnoameriške celine ter čez Sueški prekop.

Na plovbo čez Panamski prekop čaka več sto ladij. Pot, ki povezuje Atlantski in Tihi ocean, je dolga več kot 80 kilometrov. V normalnih okoliščinah se čeznjo dnevno zapelje za več milijonov evrov vrednih izdelkov. Letno prekop prepluje približno 14.000 ladij.

Ob zamudah pa še ena slaba novica – višje cene dostave. Kot poroča Reuters, je podaljšan čas dobave izdelkov za več kot tretjino podražil dostavo med Kitajsko in ZDA. Suša, ki je prizadela državo, je hujša od tiste leta 2019 in 2020, pa je pred tednom izpostavil Guardian. Kot so namreč sporočili iz uprave, je trenutna suša ena izmed najhujših v zadnjih 143 letih. Količina padavin pa je od 30 do 50 odstotkov manjša od povprečja. V začetku meseca: Na pot boste lahko krenili 21. avgusta Ameriški mediji so o zastoju zaradi prenizke gladine vode v Panami poročali že v drugem tednu avgusta, takrat je tam obtičalo 154 ladij. Kot so prevoznikom zagotovili 9. avgusta, naj bi se njihove ladje na pot lahko podale v ponedeljek, 21. avgusta, a izboljšanja situacije ni na vidiku.

