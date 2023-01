Prometna nesreča v Pakistanu terjala 40 žrtev

Kot kažejo prve ugotovitve, bi lahko do nesreče prišlo, ker je voznik zaspal za volanom, avtobus pa je nato zadel v steber na mostu in strmoglavil z njega. Ker je ogenj povsem uničil avtobus, bodo morali identiteto žrtev ugotavljati z analizo DNK, je povedal predstavnik province Baločistan na kraju nesreče. Potniški avtobus je bil na poti iz Kette v Karači.

"Trupla so neprepoznavna," je na kraju nesreče povedal Hamza Anjum, višji uradnik okrožja Lasbela v provinci Belučistan.

Zaradi slabega vzdrževanja in ohlapnih varnostnih ukrepov so hude nesreče na pakistanskih cestah pogoste. Novembra lani je na jugu države manjši avtobus zgrmel v globok jarek, pri čemer je umrlo 20 ljudi, med njimi 11 otrok. Poleg tega, k slabi prometni varnosti pripomorejo tudi praktično razpadajoče avtoceste in brezobzirna vožnja. Potniški avtobusi so pogosto prepolni, pripenjanje varnostnih pasov pa skoraj ne obstaja.

Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije je leta 2018 na pakistanskih cestah umrlo več kot 27.000 ljudi.