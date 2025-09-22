Prometne kazni iz tujine bodo veljale tudi v Sloveniji

Nova zakonodaja čaka samo še na formalno potrditev ministrov EU in evropskega parlamenta. To se bo predvidoma zgodilo že oktobra. Z njo bodo vozniki, ki jim je bila v ei državi prepovedana vožnja za najmanj tri mesece, kaznovani po vsej Evropi.

Doslej so druge države EU tujemu vozniku, ki je storil hujši prekršek, lahko omejile vožnjo le na svojem ozemlju.

Po novem pa bo država, recimo Hrvaška, morala o tej kazni obvestiti drugo državo, ki je izdala vozniško dovoljenje. Ta država, recimo Slovenija, pa bi storilcu morala izreči prepoved, ki bo na ta način veljala po vsej EU.

Takšna kazen je izrečena zaradi hujših prekrškov, kot so vožnja pod vplivom alkohola ali mamil, prekoračitev dovoljene hitrosti za 50 kilometrov na uro ali kršitev predpisov, pri kateri je prišlo do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtjo.

Države bodo imeli tri leta časa za začetek izvajanja novih pravil.