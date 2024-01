Prometni kaos v Nemčiji: ponekod več kot 30-kilometrski zastoji

Zimsko vreme, ki so ga včeraj dočakali v zahodni in južni Nemčiji, je povzročilo večje motnje v prometu, na avtocestah so nastali večkilometrski zastoji.

Tiskovni predstavnik policije v Kölnu je za nemški časnik Bild pojasnil, da je zjutraj na avtocesti A3 od Lohmarja do Bad Honnefa nastal zastoj, dolg 36 kilometrov. Na cesti so namreč obtičali številni tovornjaki. Po podatkih policije iz Koblenza je medtem na A61 med Emmelshausnom in Kruftom nastal celo 50-kilometrski zastoj.

Poledenele in spolzke ceste so botrovale številnim nesrečam. V določenih primerih se vozila za posipanje soli niso uspela prebiti mimo vozil, ki so obtičala na cestah, poroča Deutche Welle. Reševalci so voznike v kolonah oskrbeli z odejami in toplimi napitki.

Nemška meteorološka služba je napovedala, da se bo močno sneženje danes nadaljevalo, v naslednjih 24 urah bo ponekod zapadlo do 30 centimetrov novega snega.