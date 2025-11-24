Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Prometni kaos zaradi poledice v Nemčiji: v nesreči na Bavarskem umrle tri osebe

Berlin, 24. 11. 2025 11.21 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
3

V večjem delu Nemčije se zaradi snega in poledice soočajo s prometnim kaosom. Na Bavarskem so v hudi prometni nesreči umrle tri osebe, z avtocest so zdrsnili številni tovornjaki, zaradi poledice so za krajši čas zaprli tudi letališče v Kölnu.

Nemčijo je zajelo obilno sneženje in nizke temperature. Na avtocesti A93 na Bavarskem blizu Maxhütte-Haidhofa so v prometni nesreči umrle tri osebe, več je poškodovanih. Po navedbah policije sta bila v nesreči udeležena dva tovornjaka in osebni avtomobil. Vzrok nesreče še ni znan, po prvih podatkih policije se je nesreča zgodila na poledenelem odseku ceste.

Blizu Schnaittacha je z avtoceste zdrsnilo več tovornjakov, zato je bila avtocesta na več odsekih za krajši čas zaprta, poledica težave povzroča tudi v zvezni deželi Baden-Württemberg, medtem ko so v osrednji zvezni deželi Hessen zaradi poledice našteli kar 38 prometnih nesreč, v katerih se je poškodovalo devet oseb, od tega ena huje. Še huje je na Spodnjem Saškem, kjer so zaradi poledice obravnavali 42 nesreč, poroča Tagesschau.

Poledica je ohromila tudi letalski promet. Na letališču v Kölnu so morali za 45 minut zapreti vzletno-pristajalne steze. Ponoči pa so v Würzburgu, na severu Bavarske, kjer živi okoli 126 tisoč prebivalcev, ustavili avtobusne povezave.

Zaprto letališče v Kölnu.
Zaprto letališče v Kölnu. FOTO: Profimedia

Nestanovitno in hladno vreme se bo v Nemčiji nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Vremenska služba opozarja na nevarnost ledenega dežja in sneženja predvsem na jugu in jugovzhodu države.

nemčija vreme zima poledica
Naslednji članek

Na progo nastavil skale, vedri s kamenjem in lesen prag

Naslednji članek

Francoski vinarji v boju za obstoj: najslabša letina v zadnjih 70 letih

SORODNI ČLANKI

'Snežni metež v Štalcerjih, zapadlo že okoli 10 centimetrov snega'

Verižno trčenje zaradi neprilagojene hitrosti, poškodovanih pet oseb

Zakaj ni zapadlo, ko pa so napovedali, da bo?

Zapadel je prvi sneg v Italiji, obilno sneži na severu

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
daiči
24. 11. 2025 12.46
Očitno majo švabi dnar za vse neumnosti sam za zimske gume ne. Doma majo kontinentala, pa zgleda raj kitajski šrot na avte vlačjo k taprave gume, pol maš pa takle.
ODGOVORI
0 0
geny42
24. 11. 2025 12.40
+1
Ja res groza, 10 cm snega pa vse na glavo. Isti problem k v Ljubljani in po Sloveniji. Sami vrhunski vozniki. Polovici pobrat izpit
ODGOVORI
1 0
Prelepa Soča
24. 11. 2025 11.42
+3
Groza.
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363