Prometni kaos zaradi poledice v Nemčiji: v nesreči na Bavarskem umrle tri osebe

V večjem delu Nemčije se zaradi snega in poledice soočajo s prometnim kaosom. Na Bavarskem so v hudi prometni nesreči umrle tri osebe, z avtocest so zdrsnili številni tovornjaki, zaradi poledice so za krajši čas zaprli tudi letališče v Kölnu.

Nemčijo je zajelo obilno sneženje in nizke temperature. Na avtocesti A93 na Bavarskem blizu Maxhütte-Haidhofa so v prometni nesreči umrle tri osebe, več je poškodovanih. Po navedbah policije sta bila v nesreči udeležena dva tovornjaka in osebni avtomobil. Vzrok nesreče še ni znan, po prvih podatkih policije se je nesreča zgodila na poledenelem odseku ceste.

Blizu Schnaittacha je z avtoceste zdrsnilo več tovornjakov, zato je bila avtocesta na več odsekih za krajši čas zaprta, poledica težave povzroča tudi v zvezni deželi Baden-Württemberg, medtem ko so v osrednji zvezni deželi Hessen zaradi poledice našteli kar 38 prometnih nesreč, v katerih se je poškodovalo devet oseb, od tega ena huje. Še huje je na Spodnjem Saškem, kjer so zaradi poledice obravnavali 42 nesreč, poroča Tagesschau.

Poledica je ohromila tudi letalski promet. Na letališču v Kölnu so morali za 45 minut zapreti vzletno-pristajalne steze. Ponoči pa so v Würzburgu, na severu Bavarske, kjer živi okoli 126 tisoč prebivalcev, ustavili avtobusne povezave.

