Prometni kolaps na Hrvaškem, v trčenju štirih vozil in tovornjaka 11 poškodovanih

Zadnji avgustovski konec tedna, zaključek šolskih počitnic in padec temperatur, s tem pa tudi konec dopustov, se pozna tudi na cestah pri naših južnih sosedih. Hrvaški spletni portali tako poročajo o pravem prometnem kolapsu, predvsem okoli prestolnice in na tamkajšnjih cestninskih postajah ter na mejhnih prehodih. Promet je povečan na skorajda vseh glavnih cestah od morja v smeri proti notranjosti države ter naprej proti celinskemu delu Evrope.

V trčenju štirih avtomobilov in tovornjaka poškodovanih 11 oseb

Še dodatne zastoje povzročajo prometne nesreče. Trenutno promet po podatkih Hrvaškega avtokluba (HAK) ovira trčenje pri Vrpolju (med vozliščem Vrpolje in Šibenik), na avtocesti A1 je posledično nastajala kolona vozil – trenutno je dolga dva kilometra. Iz šibeniške policijske uprave so sporočili, da je osebni avtomobil zletel s ceste, eno osebo so odpeljali na zdravljenje.

Huda nesreča se je zjutraj zgodila tudi na avtocesti A3 Bregana–Lipovac med vozliščema Križ in Ivanić Grad, v smeri Bregane. Trčili so štirje osebni avtomobili in eno tovorno vozilo. Poškodovanih je bilo 11 oseb. Kot so sporočili iz zagrebške policijske uprave, se je nesreča zgodila nekaj pred 7. uro. Še vedno sicer ni znano, v kakšnem stanju so poškodovani oziroma kako hude poškodbe so utrpeli, na srečo pa nihče ni umrl, piše 24sata.

"Naletel sem na nesrečo hitro po tistem ko se je zgodila, bil sem morda četrti ali peti v koloni. Videti je bilo strašno, deli avtomobilov so bili povsod. Nekaj nas je steklo do mesta, da čimprej pomagamo ljudem in otrokom iz avtomobilov. V enem sta bila dv aotroka, v drugem trije, na srečo je kazalo, da so lažje poškodovani. Reševalci nujne medicinske pomoči so prišli hitro in jim pomagali, ljudje od šoka niso mogli govoriti," je za omenjeni medij dejal eden od očividcev.

Več o nesreči in vzroku bo znanega po končani preiskavi.