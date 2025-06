Gneče proti morju, sedemkilometrski zastoj na Lučkem

Dolge kolone so na več hrvaških avtocestah in državnih cestah. Na zagrebški obvoznici od križišča Buzin proti cestninski postaji Lučko je kolona dolga približno sedem kilometrov. Na avtocesti A1 je upočasnjen promet med križiščema Lučko in Bosiljevo 2. Med križiščema Jastrebarsko in Karlovac je kolona dolga 4 kilometre.

Na državni cesti DC1 je kolona med Gornjim Stupnikom in Klinča Sela, na avtocesti A2 Zagreb–Macelj je pred cestninsko postajo Trakošćan v smeri Zagreba kolona dolga 2,5 kilometra. Zaradi povečanega prometa velja prepoved prometa za tovornjake in avtobuse od križišča Krapina do križišča Đurmanec v obe smeri.

Na križišču Zabok (kjer je delovna cona) je kolona dolga približno dva kilometra, na Krškem mostu v smeri otokov pa štiri kilometre.