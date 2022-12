Prometni kolaps v Nemčiji: zaprte ceste, odpovedani leti, smrtne žrtve

Nemška meterološka služba (DWD) je izdala stroga opozorila zaradi nevarnih vremenskih razmer, ki jih povzroča "črni led". Gre za tanek, zaledenel sloj na cesti, ki nastane po topljenju snega ali ledenem dežju. V zimskih razmerah k nastanku črnega ledu pomembno prispevajo tudi avtomobili s svojimi toplimi pnevmatikami. Slednje namreč raztapljajo sneg ali led na cesti, ta pa hitro začne ponovno zmrzovati in povzroči nastanek prozorne plasti. Od tu pa izhaja tudi ime "črni led", saj se skozenj vidi črn asfalt, vozniki pa to bolj težko opazijo.

DWD svetuje, da se ljudje čim bolj izogibajo vožnji oz. tudi sprehodom na prostem in naj napolnijo rezervoarje ter s seboj na pot, najsi bo še tako kratka, prinesejo odeje in tople napitke.

Opozorila so izdana za dele prav vseh nemških zveznih dežel, poledica namreč povzroča zastoje, ceste in železnice pa so ponekod popolnoma neprevozne. Ledeni dež se je najprej pojavil na zahodu in severozahodu države, nato pa se je razširil čez osrednji del. Čez dan naj bi se razširil še na severovzhod in vzhod. V deželi Severno Porenje-Vestfalija, kjer so bile razmere kar hude, se je stanje umirilo.

Nacionalni železniški operater Deutsche Bahn je sporočil, da so zmanjšali največjo hitrost svojih vlakov zaradi ledenega dežja in ledu. Strankam so svetovali, naj se pripravijo na zamude. Frankfurtsko letališče, najbolj prometno nemško letališče je sporočilo, da je bilo od zjutraj odpovedanih 176 letov, zaprta je tudi ena vzletno-pristajalna steza.

Zaradi vremenske situacije je pouk odpadel v številnih okrožjih v Spodnji Saški, vključno s Hannovrom in okolico, Hessnu, Porenju-Pfalškemu, delno pa tudi v mestu Bad Kissingen. V šolah v Bremnu je prisotnost obvezna šele od tretje ure dalje. V Berlinu številne šole končujejo pouk ob 11. uri.

Vremenska situacija pa na žalost ni šla mimo brez smrtnih žrtev. Po več delih Nemčije so zabeležili več prometnih nesreč, ki so posledica "črnega ledu", več ljudi je bilo poškodovanih, zabeležili so tudi smrtne žrtve. Na avtocesti med Bremenom in Hannoverom je v prometni nesreči stradal 25-letnik, ko je njegov avtomobil zdrsnil s ceste, nesreča je povzročila prometni kolaps, posledično je bila cesta v celoti zaprta. V nesreči na s snegom prekriti in zaledeneli cesti, je stradal tudi voznik traktorja. V Offenbachu pri Frankfurtu pa je avtobus zdrsnil v drevo. 12 oseb je poškodovanih.

O prometnih nesrečah so poročali še v severnem, zahodnem in osrednjem delu Nemčije, obremenjene so tudi bolnišnice saj prihaja do padcev pešcev.