Prometno nesrečo s smrtnim izidom na Hrvaškem naj bi povzročil Slovenec

"Prvi podatki preiskave kažejo na nepravilno menjavo prometnega pasu na avtocesti," je dejal in dodal, da bodo, kot v vsakem takem primeru, počakali na rezultate alkotesta. "V nadaljevanju bosta opravljena tudi ogled kraja dogodka in obdukcija trupla pokojnika," je pojasnil Kolaković.

Zoper državljana Republike Slovenije bo vložena kazenska ovadba zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, in sicer nesreče s smrtnimi žrtvami in veliko materialno škodo, je za hrvaško tiskovno agencijo (Hina) povedal namestnik okrožnega državnega tožilca Bruno Kolaković .

V nesreči so bila udeležena tri vozila, in sicer s slovenskimi, slovaškimi in srbskimi registrskimi tablicami. V vozilih je bilo več oseb, od sedmih poškodovanih pa po besedah dežurnega kirurga Suada Crnice ni bil nihče huje poškodovan, poroča Index.hr.

Po informacijah direktorja županijskega zavoda za nujno medicino Perice Vucelića je več ekip nujne medicinske pomoči oskrbelo sedem poškodovanih in jih prepeljalo v Splošno bolnišnico Karlovac.