Propad Mozarta: Urili Ukrajince in reševali civiliste, donacije zapravili za razvrat

Ena najuglednješih ameriških skupin vojaških prostovoljcev v Ukrajini je klavrno propadla. Skupina vojnih veternov je urila ukrajinske vojake in evakuirala prebivalce na fronti, dokler ni bankrotirala. Velik del denarja donatorjev niso zapravili za urjenja, temveč v kijevskih slačiklubih in barih.

Skupina Mozart, ena najuglednejših zasebnih ameriških vojaških organizacij v Ukrajini, je klavrno propadla in ostala povsem brez denarja. Soočajo se z obtožbami vse od finančnih nepravilnosti do napačnih presoj, povezanih z alkoholom, piše The New York Times. Skupina moških iz ZDA je tako na lastne stroške pripotovala v Ukrajino. Andrew Milburn, nekdanji polkovnik ameriških marincev in vodja skupine Mozart, je po več mesecih naposled stal v hladni sejni sobi stanovanjske hiše v Kijevu in moškim, ki so prišli z njim v Ukrajino, sporočil slabo novico. "Fantje, obupan sem. Skupina Mozart je propadla." Njihova zgodba ni osamljen primer. Od začetka vojne so se v Ukrajino namreč odpravile številne takšne skupine, ki so naletele na težave pri samem upravljanju organizacije. Kot je povedal eden izmed članov skupine Mozart: "Takšne skupine je treba voditi kot podjetje. In mi nismo počeli tega."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Skozi Ukrajino je v času vojne šlo na stotine, če ne na tisoče tujih veteranov in prostovoljcev, ki so prišli v nevarno okolje, kjer ni veliko pravil. Skupina Mozart je bila sprva izredno uspešna, njeni pripadniki so urili ukrajinske enote in reševali civiliste. Uspelo jim je zbrati več kot milijon dolarjev donacij za financiranje. Ker je ukrajinska vojska obupano potrebovala vso podporo Zahoda, ki jo je lahko dobila, se je Mozart hitro razširil. Od nekaj vojnih veteranov na več kot 50 zaposlenih iz različnih držav. Poleti je več ukrajinskih vojaških enot prosilo skupino Mozart za usposabljanje. A Ukrajinci tega niso mogli plačati, zato je bil Mozart finančno odvisen od majhne skupine stalnih donatorjev. A, kot se je izkazalo, za razliko od bojišča, na finančnem področju niso najbolj blesteli. Denarja je začelo zmanjkovati, dokler niso povsem bankrotirali. Vpleteni pripovedujejo, da je postalo stresno že samo obračunavanje plač. In več zaposlenih je povedalo, da je bil način, kako je denar pritekal v organizacijo, nepregleden. Poleg tega ljudi, ki jih je Mozart najel, ni bilo najlažje obvladovati. Mnogi so bili vojni veterani, ki so priznali, da se borijo s posttravmatskim stresnim sindromom in čezmernim pitjem alkohola. Ko niso delali, so se 'zamotili' v kijevskih striptiz klubih, barih in spletnih zmenkarijah, kjer so domnevno pustili velik del donacij.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V mesecih, ko so se borili za obstanek, preden je skupina povsem bankrotirala, so organizacijo pestili prebegi, notranji spopadi, vlom v pisarno in tožba, ki jo je vložil glavni finančni direktor podjetja Andrew Bain, ki je zahteval odstavitev Milburna. Tožba, vložena v Wyomingu, kjer je Mozart registriran kot družba z omejeno odgovornostjo, med drugim obtožuje Milburna, da je dajal ponižujoče komentarje o vodstvu Ukrajine, medtem ko je bil "precej pijan" in pustil svojemu psu urinirati v najetem stanovanju. Poleg tega vodstvu očitajo številne finančne malverzacije ter preusmerjanje sredstev podjetja. Milburn je v intervjuju priznal, da je kdaj pogledal pregloboko v kozarec, ko je komentiral dogajanje v Ukrajini. "Vsi smo," je dodal. Toda resnejše obtožbe o finančnih nepravilnostih je zanikal in jih označil za "popolnoma smešne".

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke